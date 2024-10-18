في مقطع مصور نشرته إسرائيل.. السنوار يلقي عصا على مسيرة قبيل استشهاده- (فيديو)

لقطة للسنوار من فيديو وزّعه الجيش الإسرائيلي في 17 أكتوبر 2024 أخذ من مسيرة قبل لحظات من استشهاده في حي تل السلطان

القدس: نشرت السلطات الإسرائيلية مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة صغيرة يظهر يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهو يحتضر وسط أنقاض مبنى في جنوب غزة ويجلس على كرسي مغطى بالغبار.

وبينما كانت الطائرة المسيرة تحلق بالقرب منه، أظهر الفيديو السنوار وهو يرميها بعصا في محاولة لإسقاطها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن القوات التي قتلت السنوار، بعد مطاردة حامية استمرت أكثر من عام، لم تكن على علم في البداية بأنها أوقعت بالعدو الأول لإسرائيل بعد معركة بالأسلحة يوم الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إن أجهزة المخابرات ضيقت تدريجيا المنطقة التي يمكنه أن ينشط فيها.

وأكدت سجلات الأسنان وبصمات الأصابع واختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه) اغتيال السنوار بشكل قاطع.

مثله كمثل الجند المقاومين لا يُمكن لأي عاقل أن يستوعب أن هذا هو يحيى السنوار ، مصاب في يده، ملثم، أنهكته الجراح ،بعد معركة وإشتباك طويل، لكنه أصر على عدم الاستسلام والمقاومة حتى آخر نفسه.

تقبله الله ونحتسبه مع الشهداء والأنبياء والصديقين. " مُقبلاً غير مدبر يا أبا إبراهيم". pic.twitter.com/0jEz8CDNQD — أحمد حجازي 𓂆 (@ahmedhijazee) October 17, 2024

(رويترز)