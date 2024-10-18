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في مقطع مصور نشرته إسرائيل.. السنوار يلقي عصا على مسيرة قبيل استشهاده- (فيديو)

18 - أكتوبر - 2024

لقطة للسنوار من فيديو وزّعه الجيش الإسرائيلي في 17 أكتوبر 2024 أخذ من مسيرة قبل لحظات من استشهاده في حي تل السلطان

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القدس: نشرت السلطات الإسرائيلية مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة صغيرة يظهر يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهو يحتضر وسط أنقاض مبنى في جنوب غزة ويجلس على كرسي مغطى بالغبار.

وبينما كانت الطائرة المسيرة تحلق بالقرب منه، أظهر الفيديو السنوار وهو يرميها بعصا في محاولة لإسقاطها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن القوات التي قتلت السنوار، بعد مطاردة حامية استمرت أكثر من عام، لم تكن على علم في البداية بأنها أوقعت بالعدو الأول لإسرائيل بعد معركة بالأسلحة يوم الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إن أجهزة المخابرات ضيقت تدريجيا المنطقة التي يمكنه أن ينشط فيها.

وأكدت سجلات الأسنان وبصمات الأصابع واختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه) اغتيال السنوار بشكل قاطع.

(رويترز)

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