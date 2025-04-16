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في مواجهة الإبادة..”القسام” تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية شرقي غزة

منذ 27 دقيقة

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غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات إسرائيلية من طراز “ميركافا 4” شرقي مدينة غزة، خلال الساعات 24 الماضية.

وقالت الكتائب، في بيان عبر منصة “تلغرام”، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات إسرائيلية متوغلة قرب مستشفى الوفاء، شرقي حي التفاح في مدينة غزة، باستخدام قذائف “الياسين 105”.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة، ضمن الإبادة المتواصل على القطاع بدعم أمريكي.

وقال الجيش، في بيان عبر “تلغرام”: “بدأت قوات جيش الدفاع العمل في منطقة الدرج والتفاح في قطاع غزة وذلك بهدف تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1652 فلسطينيا وأصابت 4391 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع صباح الأربعاء.

(الأناضول)

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