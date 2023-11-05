في مواجهة “المذبحة المروعة” بغزة.. اليسار الفرنسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

باريس- “القدس العربي”:

على هامش المظاهرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، دعا زعيم حركة “فرنسا الأبية” اليسارية الراديكالية جان ليك ميلاشنون إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، حيث تحدث “مذبحة مروعة” بسبب القصف الإسرائيلي.

شدد الزعيم اليساري على أن “الأمر الأكثر أهمية، والأكثر إلحاحا، هو وقف إطلاق النار”، معتبراً أن ما يحدث في غزة “ هو مجزرة فظيعة للغاية ينظمها السيد نتنياهو بطريقة ممنهجة وليست مرتجلة على الإطلاق”.

🔴 📺 Face au massacre à Gaza, cessez-le-feu ! Retrouvez mon intervention depuis la marche contre la guerre et pour un cessez-le-feu immédiat à Paris. pic.twitter.com/udaxhqr5H5 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 4, 2023

وانتقد ميلانشون بشدة “التخطيط الواضح لإخفاء كل من يعيش” في القطاع الفلسطيني الصغير وسط وضع إنساني كارثي.

كما انتقد الزعيم اليساري الفرنسي موقف حكومة بلاده الداعي إلى “هدنة إنسانية”، واحتج قائلا: “لماذا نتحدث عن هدنة إنسانية؟ ماذا يعني ذلك؟ من سيقرر بداية الهدنة وخاصة نهايتها؟” مطالبا الدبلوماسية الفرنسية بالتعبير عن موقفها بـ“كلمات واضحة”.

Quelques centaines de personnes écrit Libération, un millier dit BFM. Même propriétaire même mensonge. En fait les rues sont pleines de Bastille à Nation. Les soutiens inconditionnels du massacre mentent pour rien. pic.twitter.com/5D5cNOmBGZ — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 4, 2023

ورحب ميلانشون أيضا برؤية الأحزاب اليسارية المنضوية تحت تحالف Nups والتي كانت حاضرة جميعها خلال المظاهرة الحاشدة يوم أمس في باريس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد أن شهدت هذه الأحزاب توترات داخل التحالف اليساري بشأن الصراع بين حماس وإسرائيل، مع رفض حركة “فرنسا الأبية” على وجه الخصوص تصنيف حماس “منظمة إرهابية”.

وقال ميلانشون: “سعيد جدا برؤية أن التوتر في الحركة الاجتماعية وفي اليسار يتراجع، وأننا نجد أنفسنا أخيرا في مواقف منطقية ومعقولة وهي في الأساس تقليدية تمامت: وقف إطلاق النار حتى تتوقف المذبحة، وإطلاق سراح السجناء والرهائن. والنقاش حول الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الجميع”.

من جانبه، أكد رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، الذي كان حاضرا أيضا في الموكب الباريسي، على “ضرورة التحدث بقوة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ”. وأضاف: “هناك اليوم، كما تقول الأمم المتحدة، جريمة حرب محتملة وخطر إبادة جماعية أيضا، يجب أن نأخذها في الاعتبار”.

La même tragédie se déroule sous nos yeux en Israël et en Palestine génération après génération. Nous avons marché aujourd'hui pour appeler à la libération des otages, à un cessez-le-feu immédiat et à la relance d’un processus de paix qui aboutisse à une solution à deux Etats. pic.twitter.com/I366PNa5Nm — Olivier Faure (@faureolivier) November 4, 2023

وفي بيان صحافي، استنكر حزب “الخضر” “القصف المستمر والعشوائي على قطاع غزة منذ نحو شهر والظروف المعيشية للنساء الفلسطينيات في هذه المنطقة المحاصرة، والذي يعتبر جرائم ضد الإنسانية”.

وحذر الحزب، الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون “من عواقب الدعم السياسي واللوجستي للهجوم العسكري للجيش الإسرائيلي في غزة”. كما حث فرنسا على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والحصار، والنظر في فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق جميع شحنات الأسلحة الفرنسية إليها.