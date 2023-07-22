في مواجهة موجة الحر: «فيسكيني» سلاح الصينيين الفتاك على الشاطئ وفي الشوارع

باريس ـ «القدس العربي»: في مواجهة موجة الحر القياسية التي تضرب العالم، بما في ذلك أيضا في الصين، التي تجاوزت فيها 40 درجة، فإن كل الوسائل جيدة، حيث ابتكر الصينيون Facekini»فيسكيني» والذي يتمثل في تغطية الرأس بالكامل بنوع من الأقنعة الملونة مع وجود ثقوب فوق العينين والفم، هي الطريقة العصرية الجديدة لحماية نفسك من أشعة الشمس.

والحقيقة أن الصين تواجه موجة حر غير مسبوقة، حيث تم تحطيم الرقم القياسي لدرجات الحرارة الوطنية مع 52.2 درجة مئوية، المسجل في سانباو. بينما حطّمت العاصمة بكين بدورها رقما قياسيا مع 27 يوماً متتالياً من موجة الحر، ما دفع إلى استخدام المراوح المحمولة وأغطية الأذرع، ناهيك عن Facekini كأحدث وسيلة للصينيين لحماية أنفسهم من الحرارة غير المعهودة.

إحدى البائعات في متجر لهذا النوع من الملابس، أفادت لوكالة رويتر للأنباء أنه «مقارنة بالوضع قبل جائحة كوفيد تسعة عشر، فإن الوضع هذا العام أفضل بكثير من السابق، حيث زاد حجم المبيعات بشكل كبير هذا العام».

والعلامات أو الماركات التجارية المحلية بشكل أساسي، مثل Bananain و Beneunder و OhSunny هي التي تحظى بشعبية.

وأظهرت بيانات من منصة التسوق Tmall التابعة لمجموعة Alibaba Group أنه خلال «مهرجان 618» لهذا العام الذي أقيم الشهر الماضي، زيادة على مستوى مبيعات ملابس «الجيل الجديد» الواقية من الشمس بنسبة 180 في المئة مع زيادة عدد القطع المشتراة لكل مستهلك مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة.

فقد ارتفعت مبيعات المكيفات الهوائية، حيث بيع نحو 12 مليون مكيف، بزيادة 36 في المئة مقارنة بعام 2022. وتضع بعض محطات القطار كتلًا كبيرة من الجليد في صالات المغادرة لخفض درجات الحرارة، وفقًا لتقارير CNN.

وبالنسبة Facekiniالذي يعد أحدث وسيلة للصينيين لحماية أنفسهم من موجة الحرارة الحاصلة، فإنه يتم، بالإضافة إلى استخدامه على الشاطئ، استخدامه الآن في شوارع العاصمة بكين، المدينة الخرسانية للغاية، والتي تم بالفعل ارتفاع درجة الحرارة على الأرض فيها إلى ما يقرب من 80 درجة.

لكن السؤال المطروح هل يمكن رؤية Facekini في بلدان كفرنسا، التي يمنع فيها البوركيني؟ فوفقاً للقانون الفرنسي «يحظر إخفاء وجه المرء أو تغطيته بالكامل في مكان عام» مع استثناء واحد، الإلزامية القانونية بتغطية جزء من الوجه كما هو الحال مع الكمامة الصحية.