في موريتانيا: حزب «تواصل» ذو المرجعية الإسلامية يقدم خريطة طريق مفصلة للحوار

نواكشوط –«القدس العربي»: في خطوة تعكس ما يبدو أنه تحوّل نوعي في تعاطي المعارضة مع الديناميات السياسية الجارية في البلاد، سلّم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» ذو المرجعية الإسلامية، والرئيس الحالي لزعامة المعارضة، وثيقة شاملة تتضمن رؤيته ومقترحاته للحوار الوطني المرتقب، وذلك خلال لقاء وفد من قياداته مع منسق الحوار موسى فال، أمس.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة من حيث التوقيت والمضمون، إذ جاءت في وقت تتصاعد فيه دعوات التهدئة وإعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين، وسط مناخ محكوم بالتوجس والترقب.

ولم تكتف الوثيقة التي قدّمها «تواصل» بمجرد التعبير عن الموقف العام، بل طرحت سلسلة من الإجراءات التمهيدية اعتبرها ضرورية لتهيئة الأجواء وإنجاح الحوار، وفي مقدمتها إطلاق سراح سجناء الرأي، وترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع بشكل منتظم وشامل. وتعكس هذه المطالب التي وصفها الحزب بإجراءات «حسن نية»، قناعة قيادة حزب «تواصل» بأن مناخ الحوار لا يُبنى على مجرد اللقاءات، بل يتطلب إشارات واضحة من السلطة تدل على استعدادها لتقديم تنازلات سياسية ومعنوية تعيد الثقة للعملية السياسية.

وبعيدًا عن التمهيد، تظهر الوثيقة رغبة الحزب في أن يكون الحوار المرتقب حوارًا تأسيسيًا، وليس ظرفيًا، إذ تقترح تنظيمه خلال فترة لا تتجاوز شهرين، يتوج بتوقيع نتائجه في حفل وطني بحضور رئيس الجمهورية، بما يمنحه طابعًا رمزيًا ومؤسساتيًا.

طالب بإجراءات «حسن نية» مسبقة وبهيئة مستقلة وبمخرجات ملزمة

كما تقترح الوثيقة تشكيل هيئة متابعة تتألف من سبعة إلى أحد عشر عضوًا بالتناصف بين المعارضة والموالاة، تتولى الإشراف على تنفيذ المخرجات وضمان احترام ما تم التوصل إليه.

وبخصوص مضمون الحوار، تبسط وثيقة تواصل رؤية عميقة تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأهداف، والمواضيع المقترحة للنقاش، وطبيعة المشاركين.

ففي جانب الأهداف، يؤكد الحزب أهمية ترسيخ الهوية الإسلامية للبلاد وتعزيز مكانة الشريعة كمصدر للدستور والتشريعات، مع التشديد على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتحقيق انتقال ديمقراطي فعلي، كما تبرز الوثيقة طموحًا لبلورة رؤية وطنية جامعة حول القضية اللغوية، وتحقيق شروط التنمية المستدامة، وبناء منظومة حكم رشيد.

أما في المحور المتعلق بمواضيع الحوار، فتقترح الوثيقة نقاشات تتناول التوازن بين السلطات، وتفعيل المؤسسات الدستورية، وتعزيز الحريات، وإصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، ومعالجة قضايا الوحدة الوطنية والإرث الإنساني ومخلفات الرق، إضافة إلى ملفات المرأة والشباب والبطالة والفقر.

وبهذا المعنى، فإن الحزب لا يطرح، حسب مسؤوله الإعلامي أكناته ولد النقره، أجندة مطلبية فئوية، بل يسعى إلى فتح ورش كبرى تتعلق ببنية الدولة والمجتمع معًا.

وفيما يتعلق بالمشاركين، شدد الحزب على ضرورة شمولية التمثيل، بحيث لا يقتصر على النخبة السياسية فقط، بل يشمل الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب شخصيات مرجعية من ذوي الكفاءة والخبرة في التخصصات العلمية والفكرية.

ودعا الحزب لاختيار جهة إشراف مستقلة تتولى تنظيم الحوار وضمان نزاهته، وتشكيل هيئة قيادة من ثلاثين عضوًا تمثل مختلف الأطراف الوطنية.

كل ما سبق يؤكد أن حزب «تواصل» يتعامل مع الحوار المرتقب بوصفه لحظة سياسية مفصلية، لا مناسبة بروتوكولية، فهو يدعو، حسب مسؤوله الإعلامي اكناته النقره، إلى حوار يعالج القضايا الجوهرية للبلاد انطلاقًا من تشخيص واقعي وشفاف، لا مجاملة فيه ولا مناورات.

ويكمن جوهر هذه الرؤية في رفض الحزب لأي حوار مغلق على النخبة أو محكوم بهاجس المناورة، والدعوة إلى تجديد العقد السياسي والاجتماعي عبر إشراك القاعدة الشعبية ومختلف مكونات المجتمع.

غير أن السؤال الجوهري الذي تطرحه هذه الوثيقة، لا يتعلق بمحتواها في حد ذاته، بل بقدرة الأطراف الأخرى، وتحديدًا السلطة، على التعاطي معها بجدية. فهل ستنظر الحكومة إلى هذه المقترحات باعتبارها أرضية تفاهم ممكنة، أم تراها مجرد ضغط تكتيكي من طرف معارض يبحث عن تحسين مواقعه؟

والحقيقة أن موريتانيا تقف اليوم عند مفترق طرق، فبين أزمة اقتصادية خانقة، وتفاوت اجتماعي صارخ، واحتقان سياسي يتجدد كل موسم انتخابي، لم يعد أمام الطبقة السياسية ترف تكرار الفشل؛ فإما أن يكون هذا الحوار مناسبة لمصارحة شاملة تقود إلى إعادة ترتيب الأولويات وتوسيع قاعدة التوافق، أو يتحول إلى نسخة باهتة من تجارب سابقة لم تثمر سوى مزيد من الإحباط.

وفي ظل هذا السياق، تبرز وثيقة حزب «تواصل» كمساهمة جادة يمكن البناء عليها، إذا توفرت الإرادة السياسية والتوافق الوطني اللازم. غير أن نجاح الحوار لا يتوقف فقط على وضوح الطرح، بل أيضًا على صدق النوايا، واستعداد الجميع لتقديم تنازلات مؤلمة، باسم المصلحة العامة.

ولا يخلو تاريخ الحوارات السياسية في موريتانيا من تجارب مُجهضة، بعضها وُلد في أروقة السلطة، وبعضها الآخر تم تحت ضغط اللحظة السياسية، وفي الحالتين، كانت النتيجة واحدة: اتفاقات جميلة على الورق، وعزوف دائم عن التنفيذ.

فهل نحن أمام فرصة حقيقية لتأسيس عهد جديد؟ أم أن موريتانيا ستظل تدور في دوامة الحوارات المجزأة، التي تبدأ بأمل كبير وتنتهي بصمت ثقيل؟ الجواب في الأيام القادمة، وفي قدرة النخب الحاكمة على الإصغاء لصوت الوطن لا لصدى حساباتها الضيقة.

وفي خضم هذا المسار المعقد، يرى الكاتب الموريتاني البارز محمد الأمين الوافي، أن الحاجة تدعو لحوار ينطلق من تشخيص واقعي وشفاف للأزمات الوطنية، بعيدًا عن المجاملات أو الحسابات الفئوية الضيقة؛ فلا معنى لحوار يُدار بمنطق التغافل، ولا جدوى من توافقات تنأى عن عمق الإشكالات، فالمطلوب حسب قوله، هو تركيز جاد على أولويات أساسية تمثل مفاتيح أي تحول حقيقي.

ويضيف الكاتب: «أولى هذه الأولويات هي الإصلاح السياسي، حيث يشكل تطوير النظام الانتخابي وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، مدخلًا لا غنى عنه لإعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية، وتوفير شروط التداول السلمي على السلطة، بما يعيد الثقة إلى المؤسسات».