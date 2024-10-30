في وجوب تحرير قضية فلسطين من الممانعة والممانعة المعكوسة

يجمع بين الخطاب الممانع وما يمكن تسميته الخطاب الممانع المعكوس التمركز حول إسرائيل، بينما المهم هو التمركز حول مجتمعاتنا وحاجاتها ومقتضيات تطورها، بما فيها بطبيعة الحال المجتمع الفلسطيني. هذا على أي حال ما تحاول قوله هذه المقالة.
الممانعة خطاب وبنية منتجة له، اسمها محور الممانعة أو المقاومة. وفي الكلمة الأخيرة مصادرة لمدرك تناقض ممارسات المحور المذكور التي هي، بالأحرى، قامعة للمقاومات الاجتماعية والسياسية والفكرية في بلدان سيطرتها، وراعية لضروب من المحافظة المتطرفة ضد تطلعات الديمقراطية والتحرر الاجتماعي. هذا للقول على الفور إنه يستحسن النظر في البنية لفهم الخطاب وليس العكس، الانطلاق من الخطاب لفهم البنية، أي محور الممانعة. مركز البنية/ المحور إيران، وهي قوة قومية طموحة، تعمل على تعظيم وزنها ونفوذها، في جوارها العربي بخاصة. فكرة المحور ذاتها تعطي انطباعاً بتحالف بين أنداد. يتعلق الأمر في واقع الحال بقوى تابعة أو محمية. حزب الله شريك أصغر، النظام العراقي تابع، النظام السوري محمية. القوة المقررة، إيران، تستخدم وزنها المالي والعسكري والديني لاستتباع البلدان المذكورة بأساليب احتلالية، تحول دون قيام حياة سياسية تعددية فعلياً في أي منها، وتتوافق مع تمزيقها طائفياً وتغذية الكراهيات المذهبية فيها. الخطاب موجه نحو حماية بنى تسلط وتمييز مفرطة القمعية وذات كوامن إبادية عالية، رأيناها في تمام ازدهارها في سوريا، وتلامحت بصور مختلفة في كل بلدان المحور. فلسطين هنا ذريعة لشيء آخر، هو السلطة والامتياز والنفوذ، على نحو ما ظهر في سوريا أكثر من غيرها. سوريا تعرض بجلاء فساد قضية المحور لأنها شهدت على يده أول إبادة في القرن الحالي، قبل أن تعقبها غزة على يد إسرائيل. وبينما وفرت العدائية الإسرائيلية المتواصلة للممانعين قضية عامة، إلا أن المحور من جهته عمل على منع قيام عام وطني معافى أو شبه معافى في بلدان التبعية الإيرانية، فوق عداء مركزه الإيراني للعالم العربي. إسرائيل في خطاب المحور هي العدو المعلن الذي تسوغ مواجهته قمع أي مقاومات ومطالب اجتماعية في البلدان المعنية، بما في ذلك إيران. من هذا الباب فإن إسرائيل مفيدة جداً لأنها توفر قضية شرعية لإطلاق يد المحوريين في أربعة بلدان أو خمسة. أو كانت إسرائيل كذلك حتى وقت قريب.
ما هو نقيض الممانعة والممانعة المعكوسة معاً هو نقل السياسة والتفكير والخطاب إلى التمركز حول مجتمعاتنا الراهنة المنهارة أو المشارفة على الانهيار
إذ تبدو الأمور مختلة منذ اندلاع جنون الدم الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر 2023، ثم ما يبدو من عمل إسرائيلي راهن لتدمير حزب الله وشكْم إيران.
على أن هناك تمركزاً آخر حول إسرائيل في المجال العربي، هو بدوره بنية وخطاب: الممانعة المعكوسة أو قوى “التطبيع”. البنية هنا لا تأخذ شكل محور له مركز قومي توسعي مثل إيران. يتعلق الأمر بالأحرى بقوى عربية محافظة، لا تمتنع عن رؤية التكوين الاستعماري والتفوقي والعنصري لإسرائيل فقط، وإنما تبدو معنية بحماس بالتصالح أو حتى التحالف معها. ليس أن هذه القوى تفضل اجتناب الحرب والصراعات المسلحة العنيفة، وتفضل الحلول السياسية، مما يمكن أن يكون وجيهاً اليوم، وربما كل الأيام، بل تبدو على عداء مع أي مقاومات سياسية واجتماعية، مسلحة أو غير مسلحة، ليس في بلدانها فقط، بل وفي عموم المجال العربي. الإمارات العربية المتحدة تبدو طليعة متطرفة لهذا المسعى المحافظ المقاتل، الرجعي بحق، والمغذي لكل ما هو فاسد ومافيوي حولها. وهي قريبة من تبني الخطاب الإسرائيلي عن حرب الإبادة ضد غزة. المدرك المركزي في الخطاب هو الإرهاب، مع توسع في تعريف على الطريقة الإسرائيلية ليشمل أي مقاومات مسلحة، أو حتى غير مسلحة. لكن كما أن الممانعة المعكوسة ليست محوراً، فإن خطاب الممانعة المعكوسة ليس حصراً خطاباً موحداً لدول ومنظمات أو ميليشيات مرتبطة بها. يجد المرء هذا الخطاب على نطاق واسع في صحف ووسائل إعلام القوة المحافظة، كما عند من اهتدوا إلى الممانعة المعكوسة بفعل معاناتهم من إيران وحزب الله والحكم الأسدي. وينزع هذا الخطاب إلى أن يكون معكوس الممانعة لفرط انشغاله بالرد عليها، ولتمركزه هو الآخر حول إسرائيل، أو بقائها مركز النقاش. وبفعل هذه المركزية، للخطابين بنية واحدة، تحول دون أن يكون أي منهما عكس الآخر فعلاً. الممانعة كاذبة بنيوياً في ادعائها المقاومة بفعل منازعها الإبادية ونزعاتها المحافظة اجتماعياً وسياسياً، وتراجع قواها أمام إسرائيل في عز عدوانيتها؛ لكن الممانعة المعكوسة ليست عكسها في ذلك. الأولى تزايد على الجميع، الثانية تُناقض بزعم الواقعية، ويشعر المرء طوال الوقت بأن هناك شيئا مريضاً ومتطرفاً في الطرحين. فضلاً عن ذلك، تتشارك الممانعة والممانعة المعكوسة في ممانعة السياسة كتعدد وتسويات وحلول وسط، في مجتمعاتنا نحن أولاً، كما في السياقات الإقليمية والدولية. دعوة الممانعين المعكوسين للتطبيع مع إسرائيل لا تشمل تطبيع أوضاع مجتمعاتهم على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ما هو نقيض الممانعة والممانعة المعكوسة معاً هو نقل السياسة والتفكير والخطاب إلى التمركز حول مجتمعاتنا الراهنة المنهارة أو المشارفة على الانهيار. وهو التفكير في فلسطين كقضية حقوق ومساواة وعدالة ونزع استعمار. هكذا فكر فيها إدوارد سعيد في “مسألة فلسطين”، وهكذا يفكر فيها رشيد الخالدي في “مائة عام من الحرب على فلسطين”. ليس كقضية صراع وجودي، أي عدمي، تشارف مجتمعاتنا وحدها فيه على خسارة الوجود والسقوط في العدم. هذا حتى لو لم نقل شيئاً عن اللاإنسانية الجذرية في الصراعات الوجودية، وبالعكس صفتها الإبادية المتأصلة.
وبهذه الدلالة لقضية فلسطين كقضية حقوق وعدالة ومساواة ونزع استعمار، يقترب تصورها من خطاب الربيع العربي الذي يدور حول الحقوق والكرامة والمواطنة والعدالة والحريات السياسية ونزع استبداد. النقيض الحقيقي للممانعة هو الربيع العربي، وليس الممانعة المعكوسة. ومعلوم أن البنية الممانعة أظهرت عداءً عنيفاً للربيع العربي، وخاصة في سوريا حيث انخرطت في حرب الإبادة الأسدية ضد الثورة منذ البداية، لكنها طورت تشككاً قوياً حيال فكرة الديمقراطية والحقوق عموماً في العشرية الماضي.
وفي هذه النقلة في النموذج نحو مجتمعاتنا وسياستها، نستعيد الأبعاد التحررية، الفكرية والسياسية والأخلاقية، لصراعاتنا، بما في ذلك الصراع من أجل فلسطين، ونوطد ذلك في التطلع النهضوي التحضري الذي كان شاغل العرب منذ عودتهم إلى الظهور الفاعل على مسرح التاريخ قبل ما لا يزيد على قرن ونصف القرن. لقد أضعنا طريق الحضارة والنهضة عبر ضخ هائل من الأكاذيب والمزايدات، أو عبر تحطيم شعور عموم الناس بأنهم مستحقون للعدالة والحرية والحق. وظاهر اليوم أننا نواجه ساعة الحقيقة، في أوضاع أشد دماراً في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق، واليمن، من أي وقت سبق، فلا يبقى لنا غير أن نقول كلاماً حراً، لا يقبل التأجير، وهذا خلافاً للممانعة والممانعة المعكوسة معاً.
وليس في سياسة تتمركز حول مجتمعاتنا وحقوق وكرامة الناس فيها ما يقضي بإدارة الظهر لفلسطين. فعدا أنها أحد هذه المجتمعات، فإنه ليس في سوريا ولبنان وعراق ويمن موحدة، تعالج مشكلاتها الكثيرة بالسياسة، ولا تقوم على الطائفية، ما يؤذي فلسطين وقضيتها.
نقطة ضعف هذا الطرح هو أنه لا يستند إلى محور مثل محور إيران، ولا حتى إلى كوكبة قوى محافظة بلا مركز. لكنه مشروع، مشروعنا، نحن المتطلعين إلى حرية واستقلال بلداننا مهما تكون أوضاعنا عضالاً اليوم. فإذا كانت فلسطين قضية حرية، وهي كذلك، فالطريق إليها هو حريتنا في بلداننا. ليس بالتأكيد “طريق القدس” التي كانت درب إيران وأتباعها لتدمير حياة ما لا يعد من السوريين، واليوم من اللبنانيين، ودوماً من الفلسطينيين.
٭ كاتب سوري
عندما يأتي لبيتك وحش كاشر الانياب كاسر هل ترفض مساعدة من جار كونه بوذي او هندوسي
هذا منطق الانبطاح وتبرير ميانة قضايا الامة لنسأل أين هم العرب؟ هل لهم فعل خير الخيانة؟
تحليل عميق كالعادة لياسين الحاج صالح.
المحوران المهيمنان ممانعة (ايران) و ممانعة معكوسة تطبيعية (الإمارات) يستنزفان الإقليم باستقطاب عبثي.
الإمارات فعلت في السودان ماهو شبيه بما فعله الكيان في غزة.
اعتقد ان غالبية سكان المشرق العربي مع المشروع الثالث الذي هو امتداد لمشروع ادوارد سعيد والخالدي وياسين الحاج صالح.
بعيدا عن المشروع الحاقد الطائفي الابادي الايراني وحلفاءه ولا المشروع العدمي الاماراتي المطبع باعتباره تمثيل وتجسيد لأكثر أشكال الرأسمالية الإمبريالية المعادية للإنسان في المنطقة.
المشكلة ايضا كما ذكر الكاتب، اي مشروع يحتاج مركز يستند عليه، لا يحيا فقط في عقول أصحابه المبعثرين في المنافي والمخيمات.
رغم سوء وضعنا الراهن بين شرين مطلقين ايراني واسرائيلي، إلا اني أحيي فيك القدرة على التفكير العميق في ظل هكذا استقطاب أعاق الكثير من المفكرين العرب عن التبصر بحالنا الراهن.
أنا أنتمي إذا لهذا المشروع الذي يبدأ بفك ارتباط القضية الفلسطينية بهذه المحاور وإعادتها قضية حقوق شعب ضد كيان استعماري غاصب.
بانتظار مقالات اخرى للكاتب.
البعض يبحث عن شيئ وهمي قد لايتحقق الا بعد سنوات او عقود وعند ذلك لن تجد شعبا فلسطينيا فوق الأراضي الفلسطينية ،أيعقل ان نتحدث عن خيال في وقت يباد شعب غزة ،لماذا لانقول انه يجب على من كان يعول على مفاوضات السلام لتحقيق الحرية ان هذا امر ثبت فشله وعليهم دعم المجهود الحربي للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية لمواجهة العدو الصهيوني بدل توجيه الانتقادات والاتهامات لمن يوصف بمحور إيران.
لا قيمة لقضية فلسطين
إن لم تكن قضية كل
مسلم عربي أو غير
عربي.. ، هذا ما يجعل
المسلمين من كل
قوميات و أعراق
الأرض يتعاطفون
مع قضية فلسطين
لأنها قضية المسلمين
الأول.. ، و المسجد
الأقصى هو من
المساجد التي تشد
إليه الرحال في الشرع
الإسلامي..بعد المسجد
الحرام و مسجد المدينة..
و صراع اليهود مع
المسلمين صراع ديني
في المقام الأول و
الأخير ، و هو مستمر
إلى ما شاء الله..،
أما إيران فتعتقد أن
قتالها ضد “إسرائيل”
يبرر لها إجرامها بحق
المسلمين السنة.. ! ،
و أشياعها يقاتلون
لإعلاء راية الحسين
أو علي..! و ليس لإعلاء
كلمة الله ، و هنا نفترق
و لكل دينه.. ، و الحكم
لله ، و هو خير الحاكمين.
مقال وطرح السيد ياسين الحاج صالح ،مع الاحترام لماضيه ،لا يتعدى عتبه مناقشه أكادميه في غرفه تضم بعضا من الأشخاص عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحده ،ناسفين بعرض الحائط كل تاريخ نضال الشعوب المستعمره في أصقاع الأرض منذ مايزيد عن خمسمائة عام .مع تحوير مقولات إدوارد سعيد الذي رمى بحجره من باب فاطمه تجاه الأرض المحتله ،والتحليل التاريخيّ المفصل والداعم للتحرر من رشيد الخالدي.
ألا يكفي النظر لنضال الشعب الفيتنامي واعتماده مره على الاتحاد السوفياتي ومره على الصين وو لتحقيق طرد الغزاه ،وكيف كان نضال نيلسون مانديلا وقياده حركه التحرير الجزائريه واعتمادها على عبد الناصر ووو.
كفى التقليل من هول الاستعمار الصهيوني ودعونا نستفيد من كل القوى المتناقضه معه .
ياعزيزي!
ياسين ونحن وكل عاقل شاهد مافعلته هذه القوى التي تطالبنا بالاعتماد عليها.
تريدنا ان نعتمد على ايران؟
ايران في طريقها المزعوم إلى القدس دمرت وشردت الشعبين العراقي والسوري
دمرت دولتين عربيتين واشعلت فتيل حرب طائفية في المنطقة واحتلت اربع عواصم عربية ولم تقتل حتى الان مواطن صهيوني واحد!!!!
النظام السوري؟
النظام السوري في طريقه للقدس دمر وهجر الحاضنة الشعبية الاكبر التي تدعم فلسطين من ابناء الشعب السوري
دمر مخيم اليرموك وهجر نصف مليون فلسطيني بمساعدة ميليشيات طائفية أولها حزب الله اللبناني.
افلا تعقلون كل هذه الحقائق؟
ياسين لا يقول بوقف النضال وقد حيّا السنوار في نضاله. رغم انه مقيم في المانيا وقد يجلب له ذلك ضرر بالغ كما تعلم.
وهو داعم لكل فعل مقاوم فلسطيني ومعادي للمطبعين.
ياسين من انبل المثقفين العرب وأشدهم بأسا ضد الظلم والاضطهاد وأجرأهم على قول الحقيقة.
ثم، ايكون خيارنا فقط بين ايران والكيان ؟
بين عرب ايران وعرب الكيان؟
إلا يوجد خيار ثالث؟
الطريق يبدأ بفكره
والفكرة تتجسد مع الوقت
طريق التحرير طويل ولن تنتهي القضية الفلسطينية اليوم
بدون إنقاذ ما تبقى من اوطاننا المدمرة بفعل ايران وحلفائها في سورية والعراق ولبنان وغيرها لن نستطيع فعل شيء لفلسطين.