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في وضح النهار.. لصوص يسرقون مجوهرات بملايين الدولارات من وسط باريس- (فيديو)

منذ ساعتين

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باريس: قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس اليوم الثلاثاء، وفرّوا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 إلى 15 مليون يورو (11 مليونا إلى 16.5 مليون دولار).

ووقعت حادثة السطو قرب توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد بها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة. وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

 

وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه فيهم.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي، سرق لصوص متجر مجوهرات وساعات يتبع لعلامة شانيل التجارية في المنطقة، ثم سارعوا بالفرار باستخدام دراجات نارية.

وبياجيه جزء من مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة.

(رويترز)

 

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