في وضح النهار.. لصوص يسرقون مجوهرات بملايين الدولارات من وسط باريس- (فيديو)

باريس: قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس اليوم الثلاثاء، وفرّوا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 إلى 15 مليون يورو (11 مليونا إلى 16.5 مليون دولار).

ووقعت حادثة السطو قرب توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد بها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة. وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

Armed robbers raided a store of the luxury Swiss watch brand Piaget in central Paris, escaping with $11 million to $16.5 million worth of jewelry https://t.co/zhWYPFny4y pic.twitter.com/Pt27tEDOer

— Reuters (@Reuters) August 1, 2023