في يومهن العالمي.. تونسيات في مسيرة تضامنية نصرة لنساء غزة- (صور)

تونس: نظمت عشرات النساء التونسيات، مساء الجمعة، بالعاصمة تونس، مسيرة تضامنية نصرة لنساء غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وتأتي هذه المسيرة التي انتظمت تحت شعار “لا نضال نسوي دون القضية الفلسطينية” بدعوة من ناشطات ونشطاء في المجتمع المدني تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام.
المشاركات في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رددن شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والحرية للفلسطينيين على غرار “وقف العدوان واجب”، و”رفع الحصار واجب”.
إلى جانب شعارات “فتح المعابر واجب”، و”التحرر والحرية بالمدفع والبندقية”، و”الشعب يريد تجريم التطبيع”، وفق مواكبة مراسلة الأناضول للمسيرة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
(وكالات)
(جزء-1) الشكر موجَه إلى جريدة القدس العربي، في تنـوير الرأي العام حول ما يحدث في تونس وبالخصوص حول تـمادي السلطة الحاكمة في سياسة القمع الممنهج لأيً صوت معارض في البلاد، و في كيفية التعاطي مع الملفلت الساخنة، و لا سيما قضية فلسطين.
وإنَ ما لا يدع مجالا للشكَ، عبر ما يصلنا من مستجدات و تقارير، هو إستمرار النظام في التخبَـط و في الكيل بمكيالين، دون التفطًـن لحجم التداعيات السلبية التي لن تعود بالمضرَة إلا على المجتمع التونسي برمَته، وقد يعني أن هذا النظام غير قادر على الخروج من “مربَع القمع الأعمى” لأنه لم يستوعب اللعبة السياسية إلى حد الساعة كما ينبغي، وحتى بعد خمس سنوات من سلطته المطلقة، و هناك ارتباك حاصل داخل المؤسسة الحاكمة، إذ هي أمام معضلة فيما يتعلق باقتراب موعد الأنتخابات و الإصرار على التمديد في عهدة قيس سعيد من ناحية، و التخوف الشديد من احتمال بروز شخصية معارضة، قادرة على الفوز بكرسي الرئاسة، من ناحية أخرى، مما سوف يكون نهاية المنظومة القائمة، حيث سيكون هناك تداول حقيقي على السلطة، و بالتالي سوف يعاد للقضاء إستقلاليتـة و للبرلمان سلطته و للجيش حياده عن السياسة وكسر الأغلال التي فرضها النظام على كل مؤسسات الدولة تقريبا، و التي ساهمت في تعميق الأزمة إلى حد كبير.(يتبع)
(جزء -2)… وفي المقابل لم نرى من هذا النظام سوى شعارات الحرب على الفساد والفاسدين دون أي نتيجة ملموسة تستحق الذكر، ثم لم نسمع من هذا النظام خلال الخمس سنوات الماضية سوى الحديث عن المؤامرات و المتآمرين، و في نهاية المطاف لم يجد النظام أيًة حجة تثبت تهمة التآمر، و بالرغم من أن الملف بقي خاليا من الأدلة، فالنظام لم تكن لديه الجرأة على أن يمنح هؤلاء الأبرياء قرينة البراءة و أن يطلق سراحهم. إن كان غير ممكن أن نسمًيه تـجنَي و ظلم غير مبرَر، فماذا يا ترى نسمَيه ؟ سلب للحريات؟ إنتقام؟ جنون سلطوي مفرط؟ غياب الحرافية لدى الدولة، لفتح الباب أمام التأويلات الواهية والسقوط في مربع العبث ؟ نخشى ما نخشاه.