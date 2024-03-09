في يومهن العالمي.. تونسيات في مسيرة تضامنية نصرة لنساء غزة- (صور)

تونس: نظمت عشرات النساء التونسيات، مساء الجمعة، بالعاصمة تونس، مسيرة تضامنية نصرة لنساء غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتأتي هذه المسيرة التي انتظمت تحت شعار “لا نضال نسوي دون القضية الفلسطينية” بدعوة من ناشطات ونشطاء في المجتمع المدني تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام.

المشاركات في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رددن شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والحرية للفلسطينيين على غرار “وقف العدوان واجب”، و”رفع الحصار واجب”.

إلى جانب شعارات “فتح المعابر واجب”، و”التحرر والحرية بالمدفع والبندقية”، و”الشعب يريد تجريم التطبيع”، وفق مواكبة مراسلة الأناضول للمسيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

(وكالات)





