في يوم المعلم الفلسطيني.. أكثر من 200 مدرس و3700 طالب استشهدوا في الحرب على غزة

غزة- “القدس العربي”:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 200 شهيد من الكوادر التعليمية في قطاع غزة، ارتقوا خلال الحرب الحالية، فيما هناك عشرات المعلمين المعتقلين في الضفة.

وأشارت إلى أن المعلم الفلسطيني، في يومه (14 ديسمبر) يواجه ظروفا قاهرة بسبب الاحتلال.

وقالت في بيان إن الاحتلال يحول دون وصول مئات المعلمين إلى مدارسهم، والتعرض شبه اليومي لمعلمي مدارس القدس ومدارس الأغوار ومسافر ويطا وغيرها من المناطق، كلها ممارسات تندرج في إطار استهداف العملية التعليمية.

ولفتت إلى أن يجري إحياء هذا اليوم في وقت يواصل بعض معلمي غزة في “مراكز الإيواء” تقديم فعاليات تعليمية ونشاطات إلى الطلبة.

وأوضحت أن معلمي القدس يقومون بدورهم في حماية المنهاج الفلسطيني وصون القيم، حيث “ينتصر فيه معلمنا الفلسطيني لخيار التعليم أداة للتحرر”.

وتحتفي فلسطين في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بيوم المعلم الفلسطيني، الذي يعد مناسبة وطنية يعبّر فيها الفلسطينيون عن اعتزازهم وتقديرهم للمعلم.

ويحمل هذا اليوم رمزية وطنية ترتبط جذورها بمحطة نضالية انطلقت منذ عام 1972، عندما تعرض عشرات المعلمين للقمع والتنكيل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لدورهم الوطني المتمثل في حماية العملية التعليمية من تدخل المحتل، ومحاولاته فرض الوصاية عليها، إضافة إلى مطالبتهم بحقوقهم النقابية العادلة، وصولا إلى يوم الرابع عشر من كانون الأول 1982.

وفي ذلك الوقت، انطلقت أول مسيرة للمعلمين من مدرسة المغتربين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وتعرض المشاركون فيها للضرب المبرح والاعتداء بالقوة المفرطة، والاعتقال على أيدي جنود الاحتلال.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن 3714 طالبا استُشهدوا، و5700 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأكدت أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 3679 شهيدا و5429 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 35 طالبا وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82.

ولفتت إلى أن 278 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير الكلي، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة.

وأشارت إلى أن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كـ”مراكز إيواء” في قطاع غزة.