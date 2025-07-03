في يونيو.. 25 اقتحاما إسرائيليا للأقصى و89 منعاً للأذان بالمسجد الإبراهيمي

رام الله: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الخميس، تعرض المسجد الأقصى لـ25 اقتحاما من المستوطنين الإسرائيليين، ومنع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة 89 مرة خلال يونيو/ حزيران المنصرم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 25 مرة وأغلقوه بحجة الوضع الأمني 11 يوما.

كما منعت السلطات الإسرائيلية رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 89 وقتاً (من أوقات الصلوات) وأغلقته 12 يوما خلال يونيو، وفق البيان.

وأضافت: “الاحتلال والمستوطنون صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين”.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا.

وذكر البيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت “كنيسة القيامة” في القدس أمام المصلين المسيحيين لمدة 11 يومًا متتالية خلال حزيران، بحجة الوضع الأمني.

ودعت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدينية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة التي تمس حرية العبادة، وتهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.

(الأناضول)