في 24 ساعة.. إصابة 12 عسكريا إسرائيليا بقطاع غزة وجنوب لبنان 

القدس: أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة 12 عسكريا خلال 24 ساعة في قطاع غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة.

ووفق موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصل عدد العسكريين المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 5 آلاف و196، مرتفعا من 5 آلاف و184، أمس الاثنين.

وبذلك يكون 12 عسكريا إسرائيليا أصيبوا خلال 24 ساعة، منهم 5 في المعارك البرية بقطاع غزة، حيث ارتفع عدد المصابين بالقطاع إلى 2373 جنديا من 2368، الاثنين.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، لا يزال 31 من الإجمالي الكلي للمصابين يتلقون العلاج من إصابات خطيرة و221 بإصابات متوسطة و37 طفيفة.

وبخصوص القتلى، أوضحت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 776 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 365 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر من العام ذاته.

وتشمل هذه المعطيات قتلى الجنود الإسرائيليين بقطاع غزة والضفة الغربية وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” الذين قتلوا منذ بداية الحرب.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و710 شهداء و12 ألفا و592 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.