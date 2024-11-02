في 56 مدينة.. هيئة مغربية تنظم 110 مظاهرات تضامنا مع غزة ولبنان- (تدوينة)

الرباط: نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، 110 مظاهرات في 56 مدينة بالمملكة، تضامنا مع غزة ولبنان وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة عليهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان: “استمرارا في الحراك الشعبي المغربي الداعم لغزة، خرج الشعب المغربي الجمعة في 110 مظاهرات بـ56 مدينة استجابة لنداء الهيئة، تحت شعار المقاومة حق مشروع”.

ولفت البيان إلى أنه “دعما لغزة وللمقاومة الصامدة في فلسطين ولبنان”، رفع المتظاهرون شعارات تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان المغربي، وتؤكد “أحقية المقاومة والشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته”.

والثلاثاء، وصف الرئيس ماكرون في خطاب بالبرلمان المغربي المقاومة الفلسطينية بأنها “همجية”، وحمّلها مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مبررا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة بأنها “حق في الدفاع عن النفس”.

وجدد المحتجون استنكارهم للصمت الدولي تجاه “المجازر وحرب الإبادة” لحق سكان شمال غزة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أكتوبر الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وشملت المظاهرات عدة مدن منها الدار البيضاء والرباط والقنيطرة (غرب)، ومكناس والناظور (شمال)، وبركان ووجدة (شمال شرق).

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و897 شهيدا و13 ألفا و150 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الجمعة.

(الأناضول)