قائد الإدارة السورية الجديدة يمتنع عن مصافحة وزيرة خارجية ألمانيا- (فيديو)

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يلتقيان بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. دمشق في 3 يناير 2025. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الجمعة، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، ضمن زيارة غير معلنة مسبقاً، يجريانها إلى العاصمة دمشق.

وأظهر البث المباشر بدء لقاء الشرع مع بيربوك وبارو، في قصر الشعب بدمشق. وجرى تداول فيديو يظهر امتناع الشرع عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، بعد مصافحته للوزير الفرنسي. كما أظهر فيديو آخر امتناع مستقبليها في المطار عن المصافحة كذلك.

ومن المتوقع أن يدلي بيربوك وبارو بتصريحات بعد لقائهما بالشرع حول محاور الحديث وأبرز ما جاء فيه.

الشرع يستقبل وزيري الخارجية الفرنسي والألمانية في #دمشق وتريند عدم مصافحة الوزيرة على الطريق 😃 pic.twitter.com/D1EkYiHR1A — Tarek Dughim (@tarekdughim) January 3, 2025

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى دمشق، والمستقبلون يرفضون مصافحتها لأنها امرأة.

في الثقافة الألمانية، هذا التصرف يُعد إهانة دبلوماسية خطيرة لن تمر مرور الكرام في الإعلام.

عندما تُرفض المصافحة، يُرفض معها الاحترام المتبادل.

الدبلوماسية تقوم على الاحترام، لا على التمييز. pic.twitter.com/jdXna5VK1d — Shinwar (@shinwar_roj) January 3, 2025

(وكالات)