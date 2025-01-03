قائد الإدارة السورية الجديدة يمتنع عن مصافحة وزيرة خارجية ألمانيا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الجمعة، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، ضمن زيارة غير معلنة مسبقاً، يجريانها إلى العاصمة دمشق.
وأظهر البث المباشر بدء لقاء الشرع مع بيربوك وبارو، في قصر الشعب بدمشق. وجرى تداول فيديو يظهر امتناع الشرع عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، بعد مصافحته للوزير الفرنسي. كما أظهر فيديو آخر امتناع مستقبليها في المطار عن المصافحة كذلك.
ومن المتوقع أن يدلي بيربوك وبارو بتصريحات بعد لقائهما بالشرع حول محاور الحديث وأبرز ما جاء فيه.
الشرع يستقبل وزيري الخارجية الفرنسي والألمانية في #دمشق
وتريند عدم مصافحة الوزيرة على الطريق 😃 pic.twitter.com/D1EkYiHR1A
— Tarek Dughim (@tarekdughim) January 3, 2025
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى دمشق، والمستقبلون يرفضون مصافحتها لأنها امرأة.
في الثقافة الألمانية، هذا التصرف يُعد إهانة دبلوماسية خطيرة لن تمر مرور الكرام في الإعلام.
عندما تُرفض المصافحة، يُرفض معها الاحترام المتبادل.
الدبلوماسية تقوم على الاحترام، لا على التمييز. pic.twitter.com/jdXna5VK1d
— Shinwar (@shinwar_roj) January 3, 2025
(وكالات)
سؤالي هو لماذا تعمدت هذه الشمطاء ارتداء ملابس كهذه في اجتماع رسمي. ألم يكن الأجدر أن ترتدي ملابس رسمية أكثر احتشاما؟ ولكن طبعا في عالكم الدبلوماسية الغربية لا شئ يحدث اعتباطا. هذا اللباس مقصود في حد ذاته.
هو حر ولا يحق لامعة من امعات المستغربين انتقاده .
فكما يحق لهذه الحرمة ان تصافح وتقبل وتحضن مع تصفيق العربان االمنفتحيبن الذين لن يرضوا ذلك لزوجاتهم وبناتهم فلن يتركه هوءلاء المنافقون في حاله.
أنا منفتح وايش حياة عصرية و اسلم واقبل بضم الألف وفتح القاف ولا مشكلة عندي في ذلك.
على الهامش، العربان الذين يعيشون في الغرب يعيشون ما اسميه أنا انفتاح منافق لا يليق بهم one way حيث ترى الرجال يتمشكحون في الأسواق بالشورت ويجرون وراءهم نساء لا يكادون يبصرون من وراء نقاب.
فأي نفاق وانفتاح هذا للرجل وانغلاق للمراءة الولية.
أنا لا مشكلة عندي في هذا او ذاك الموقف. مشكلتي ان ما ينطبق على الزلمة يجب تطبيقه على الحرمة منعا للتنافر والنفاق الذي أكرهه كرها شديدا.
ما هذه الاكاذيب..السيدة لم مد يدها له لانها تعرف انها ستحرجه وبالتالي فضلت عدم مصافحته باليد وهذا واضح في الفيديو إلا إذا كنتم تنظرون من زاوية لا نراها نحن.
بل لقد مدت يدها وسحبتها بسرعة عندما لاحظت أنه انزل يده على جانبه.
المفروض عدم استقبال هذه المجرمة تضامنا مع عزة
هل هذه ملابس لائقة لوزيرة خارجية تؤدي زيارة رسمية !!
هل خارجة نزهة أم تسوق ?
غير محترمة على الإطلاق
خير مافعل حتي هي مستبزة بملابسها واظنها فعلت دلك عمدا
إرهابية نازية لا تستحق المصافحة و قد شاركت مشاركة فعلية بيديها بإطلاق النار على رؤوس الأطفال في غزة
كان يجب أن يستقبلها بملابس رياضية تناسب ملابس داعمة الإباده الجماعية .
الخلاصة البارزة التي يمكننا استخلاصها من زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا لسوريا، هو أنه حين تكون مدعوما من شعبك فلا أحد بإمكانه إملاء عليك أي شيء.. سواء كنت علمانيا أو إسلاميا متشددا أو حتى من كوكب آخر.. لا أحد بإمكانه أن يلوي ذراعك حين يرى شعبك وراءَك.
أما حين تغتصب الحكم.. 🥱
هذه زوبعة في فنجان قبل الزيارة هناك بروتوكول متفق عليه من الطرفين وهذه ليست الحالة الاولى في الاعراف الدبلوماسية فالقيادات الايرانية والافغانية لا تصافح النساء