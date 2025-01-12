سياسة | عربي | سوريا

قائد الإدارة السورية يهنئ عون بانتخابه رئيسا للبنان

12 - يناير - 2025

حجم الخط
0

دمشق: هنأ قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الأحد، جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت الوكالة، إن الشرع أعرب عن تهانيه للعماد عون بانتخابه رئيسا لجمهورية لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
وأكد الطرفان خلال الاتصال على “أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما”.
والخميس، انتخب البرلمان اللبناني عون بأغلبية 99 نائبا من أصل 128، قبل أن يحلف القسم، ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.
وجاء انتخاب عون ليضع حدا لفترة فراغ رئاسي تجاوزت عامين، وخلفت أزمة سياسية أثرت سلبا على كافة مناحي الحياة في البلاد.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرع يستقبل عباس في زيارته الأولى لدمشق منذ 16 عاما- (فيديو)
منذ 18 ساعة
مطالب قبل رفع العقوبات: إدارة ترامب متمسكة بسياسة أمريكا حول سوريا الأسد ولا تريد الاعتراف بالشرع وحكومته
منذ 22 ساعة
وول ستريت جورنال: سياسة أمريكا من سوريا تتشدد وتطالب الشرع بنبذ الإرهاب وطرد الجماعات الفلسطينية
منذ 22 ساعة
جنبلاط: احتضان عربي وسعودي للنظام الجديد في سوريا
18 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية