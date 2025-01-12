قائد الإدارة السورية يهنئ عون بانتخابه رئيسا للبنان

دمشق: هنأ قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الأحد، جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة، إن الشرع أعرب عن تهانيه للعماد عون بانتخابه رئيسا لجمهورية لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد الطرفان خلال الاتصال على “أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما”.

والخميس، انتخب البرلمان اللبناني عون بأغلبية 99 نائبا من أصل 128، قبل أن يحلف القسم، ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.

وجاء انتخاب عون ليضع حدا لفترة فراغ رئاسي تجاوزت عامين، وخلفت أزمة سياسية أثرت سلبا على كافة مناحي الحياة في البلاد.

(الأناضول)