سياسة | دولي

قائد الإطفاء بالقدس: الحرائق الحالية قد تكون الأكبر بتاريخ إسرائيل- (فيديو)

منذ 48 دقيقة

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القدس: قال قائد منطقة القدس في هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية شموئيل فريدمان، الأربعاء، إن الحرائق الحالية بين القدس وتل أبيب قد تكون الأكبر التي تشهدها إسرائيل على الإطلاق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فريدمان، من غرفة قيادة مكافحة الحرائق المقامة قرب “بيت شيمش” في منطقة القدس، وفق بيان للإطفاء.

وقال فرديمان: “نواجه ربما أكبر حريق شهدته البلاد. ليس لدينا فكرة عن سبب الحريق، ولا ننشغل بذلك. يمكنني القول أنه أثناء الحريق كانت هناك عدة حرائق أخرى في نقاط مختلفة”.

وأردف: “النيران غيرت اتجاهها في الساعة الأخيرة واتجهت نحو الشرق. هي الآن أكثر هدوءا لكنها من المتوقع أن تشتد قريبا مع رياح تصل سرعتها إلى 90-100 كم/ساعة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس حالة “الطوارئ الوطنية”، ووجّه الجيش بنشر قواته لدعم طواقم الإطفاء بمواجهة الحرائق المشتعلة في منطقة جبال القدس.

وجاءت هذه التطورات في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية، ما أدى إلى اتساع رقعة الحرائق في المناطق الحرجية بين القدس وتل أبيب، بحسب هيئة الأرصاد الإسرائيلية التي حذّرت من استمرار انتشار النيران خلال الساعات القادمة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 30, 2025 الساعة 6:24 م

    هه وقد تكون مؤشرا جيدا على بداية نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب والقادم أسوأ بانتظار حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير على ما سفكوه من دماء الفلسطنينيين منذ 1948، وما كان ربك نسيا، فسبحان المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸😎☝️🌪️🐒🔥🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 30, 2025 الساعة 6:25 م

    هههه عزرائيل الشرق الأوسط التعيس يا بئيس تحترق تحترق تحترق،. اللهم انصر اخواننا في فلسطين و المجاهدين في غزة العزة و دمر أعداء الدين وابطش بهم بطشتك الكبرى فقد طال وجع أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بلا حساب أو عقاب ✌️🇵🇸☹️☝️🌪️🐒🔥🚀

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