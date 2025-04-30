قائد الإطفاء بالقدس: الحرائق الحالية قد تكون الأكبر بتاريخ إسرائيل- (فيديو)

القدس: قال قائد منطقة القدس في هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية شموئيل فريدمان، الأربعاء، إن الحرائق الحالية بين القدس وتل أبيب قد تكون الأكبر التي تشهدها إسرائيل على الإطلاق.

#عاجل | صحيفة “إسرائيل اليوم”: إصابة مفوض الإطفاء والإنقاذ “يورام كاسبي”، بحروق في جسده بعد أن اشتعلت النيران في ملابسه خلال عملية إخلاء على شارع 1 قرب القدس المحتلة pic.twitter.com/zGLrS5iD2f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2025

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فريدمان، من غرفة قيادة مكافحة الحرائق المقامة قرب “بيت شيمش” في منطقة القدس، وفق بيان للإطفاء.

وقال فرديمان: “نواجه ربما أكبر حريق شهدته البلاد. ليس لدينا فكرة عن سبب الحريق، ولا ننشغل بذلك. يمكنني القول أنه أثناء الحريق كانت هناك عدة حرائق أخرى في نقاط مختلفة”.

وأردف: “النيران غيرت اتجاهها في الساعة الأخيرة واتجهت نحو الشرق. هي الآن أكثر هدوءا لكنها من المتوقع أن تشتد قريبا مع رياح تصل سرعتها إلى 90-100 كم/ساعة”.

#شاهد| عمليات إخماد الحرائق تتواصل… طواقم الإطفاء تفشل حتى اللحظة بالسيطرة عليها pic.twitter.com/pw5sORE5K8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2025

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس حالة “الطوارئ الوطنية”، ووجّه الجيش بنشر قواته لدعم طواقم الإطفاء بمواجهة الحرائق المشتعلة في منطقة جبال القدس.

وجاءت هذه التطورات في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية، ما أدى إلى اتساع رقعة الحرائق في المناطق الحرجية بين القدس وتل أبيب، بحسب هيئة الأرصاد الإسرائيلية التي حذّرت من استمرار انتشار النيران خلال الساعات القادمة.

(الأناضول)