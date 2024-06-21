قائد التحالف الأوروبي في البحر الأحمر: صد الحوثيين يتطلب مضاعفة السفن المشاركة في المهمة

القاهرة: قال قائد التحالف الأوروبي في البحر الأحمر، الأدميرال فاسيليوس جريباريس، إن القوة التي نشرها الاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر بحاجة إلى زيادتها بأكثر من الضعف بسبب تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في المنطقة.
وتقوم أربع سفن من الاتحاد الأوروبي بدوريات في المياه قبالة ساحل اليمن منذ شهر شباط/ فبراير الماضي.
وقال جريباريس إن السفن قدمت “مساعدة قريبة” لـ164 سفينة وأسقطت أكثر من 12 طائرة بدون طيار ودمرت أربعة صواريخ مضادة للسفن.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، يشنّ الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.
وأدت حملة الحوثيون إلى اضطراب الشحن العالمي، مما أجبر الكثير من السفن على الإبحار لآلاف الأميال حول أفريقيا، رغم عملية الاتحاد الأوروبي والقصف الأمريكي والبريطاني التي بدأت في كانون الأول/ يناير.
وأضاف جريباريس في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، “ليس لدينا ما يكفي من الأصول، والمنطقة الكاملة التي يجب أن نغطيها شاسعة. أضغط على كل الدول الأعضاء لتوفير المزيد من الأصول”.
وزار جريباريس بروكسل مؤخرا لمواصلة الضغط من أجل توفير موارد إضافية.
وقال إن مهمة الاتحاد الأوروبي لديها تفويض دفاعي وأي زيادة في حجم أسطولها الذي يقوم بدوريات في البحر الأحمر سوف يمكنها من تعزيز نطاقها الجغرافي.
(د ب أ)
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