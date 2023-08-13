قائد الجيش الأردني السابق: إذا اتجهنا غربا سيذبحنا نتنياهو وإلى السعودية سنموت عطشا في الصحراء وفي سوريا حمام دم- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

أرسل رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، للجيش الأردني، الفريق المتقاعد محمود فريحات، رسائل سياسية مهمة أمام عدد من وجهاء العشائر الأردنية، خلال استقباله جاهة عشائرية مساء السبت لتقديم اعتذار الكاتب الصحافي عمر كلاب لعشيرة الفريحات.

الجنرال فريحات قال بعد قبول الاعتذار، إن زمن الإبادة الجماعية ولّى مع عهد المغول، فسوريا كان فيها أكثر نظام دكتاتوري، و53 فصيلا متصارعا، وإيران وروسيا وحزب الله، ولم يقتل هكذا عدد على مدار 15 عاما، وكذلك في تونس وليبيا واليمن.

وأكد أن الأردن يعيش في نعمة أمن واستقرار، ونظام إنساني إلى أبعد حد، موضحا أن ركيزتين تجمعان الأردنيين بكافة مكوناتهم، الأولى هي أن الكل يجمع على أن النظام الهاشمي هو مظلة للجميع لا يختلف عليها اثنان.

أما الثانية، فالكل يعلم أن لا ملاذ للأردنيين وكل المكونات إلا الأردن، “فلو حدث في الأردن ما حدث في باقي الدول لا قدر الله، إذا اتجهنا غربا سيذبحنا نتنياهو قبل النهر، وإذا اتجهنا إلى السعودية جنوبا لن يسمح لنا بالدخول وسنموت عطشا في الصحراء، وإذا اتجهنا إلى سوريا سنجد حمام دم ومجازر لا مكان لنا فيها، وكذلك في العراق”.

وأشار فريحات إلى أن الكل يدرك أيضا أنه لا ملاذ للأردنيين إلا العيش والموت هنا.

وتوجهت الجاهة العشائرية التي قادها العين طلال صيتان الماضي، وعدد من شيوخ ووجهاء الأردن مساء السبت إلى ديوان عشيرة الفريحات في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، بسبب ما قاله الصحافي عمر كلاب في برنامج تلفزيوني بحق النائب ينال فريحات وعشيرة الفريحات.

اعتذار الكلاب الى العشائر الاردنية العظيمة باسم عشيرة الفريحات وعشائر جبل عجلون .#العشائر_الاردنية_العظيمة ❤️🇯🇴 pic.twitter.com/yQYkbIXcpo — معتصم المومني / التّل (@MutasemaMomani) August 12, 2023

وقررت عشيرة الفريحات الصفح عما اعتبرته إساءة للعشيرة على لسان الكاتب كلاب خلال استضافته في برنامج تلفزيوني.

وتحدث الماضي باسم كلاب مقدما الاعتذار للعشيرة، معتبرا أن الخطأ الذي وقع فيه كلاب غير مقصود، فيما اعتبر الفريق المتقاعد محمود فريحات حديث كلاب أنه “جارح” خلال حديثه باسم العشيرة بعد استقبال الجاهة.

من جهته، تحدث كلاب مقدما اعتذاره لعشيرة الفريحات، شاكرا لهم على قبولهم الاعتذار، وأكد على دور العشيرة في المجتمع الأردني.