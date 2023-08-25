قائد الجيش الأمريكي: لن نغادر الشرق الأوسط

واشنطن: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لبلاده.

وقال ميلي في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، إن الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة في العديد من المجالات.

وأضاف: “لدينا أصدقاء وشركاء في المنطقة، نريد التأكد من أن هذا المكان مستقر، فالمنطقة مصدر أساسي للنفط والطاقة لدول العالم كله”.

وأردف: “لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة، والتزاماتنا ستستمر لعقود”.

وأشار أن حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مرتبط بحجم التهديدات.

(الأناضول)