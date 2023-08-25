قائد الجيش الأمريكي: لن نغادر الشرق الأوسط

واشنطن: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لبلاده.
وقال ميلي في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، إن الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة في العديد من المجالات.
وأضاف: “لدينا أصدقاء وشركاء في المنطقة، نريد التأكد من أن هذا المكان مستقر، فالمنطقة مصدر أساسي للنفط والطاقة لدول العالم كله”.
وأردف: “لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة، والتزاماتنا ستستمر لعقود”.
وأشار أن حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مرتبط بحجم التهديدات.
(الأناضول)
الاستعمار لا يخرج الا كما خرج من افغانستان والجزائر وفيتنام,,, خروج الاستعمار من ’’ الشرق الاوسط’’ سيكون اكثر كارثية ومأساوية ,,,
طبعاً إنهم في بلادنا لحماية مصالح حليفتهم إسرائيل في قلب العالم العربي. أمريكا في دعمها الأعمىمالياً وعسكرياً وسياسياً لإسرائيل، محتلة فلسطين وأراض عربية ومقدسات المسيحيين والمسلمين. أمريكا ليست صديقة للعرب÷ إنها المسؤولة عن العدوان والإحتلال والعنصرية الإسرائيلية.