سياسة | دولي | إيران

قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: “ستفتح أبواب جهنم” على إسرائيل

منذ 56 دقيقة

القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور- وسائل التواصل الاجتماعي

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طهران: توعد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور الجمعة بفتح “أبواب جهنم” على إسرائيل عقب الهجوم الواسع الذي شنّته على مواقع عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية.

وقال باكبور إن “الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني… لن تمرّ دون ردّ” وستترتب عليها “تبعات جسيمة ومُدمّرة”، مضيفا “سنفتح قريبا أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال”. وأتى ذلك في رسالة وجهها باكبور الى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ونشرتها وسائل إعلام محلية، بعد ساعات من تعيينه قائدا للحرس خلفا لحسين سلامي الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي.

(أ ف ب)

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