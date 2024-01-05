سياسة | دولي | إيران

قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لضحايا تفجيريْ مرقد سليماني

5 - يناير - 2024

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إيران: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية قبل يومين.

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان يوم الأربعاء، أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته طائرة مسيرة أمريكية في العراق عام 2020.

وقال تنظيم الدولة أمس الخميس، إن اثنين من أعضائه فجرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وقال سلامي في مراسم تشييع الجثامين في إشارة إلى تنظيم الدولة: “سنجدكم أينما كنتم”.

(رويترز)

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  1. يقول qoraish:
    يناير 5, 2024 الساعة 9:44 ص

    الشخص الذي يؤمن بأن تنظيم الدولة فعلت ذلك هو مجرد أحمق.
    إنهم مجرد بيادق في يد الأجهزة السرية (الموساد ) الأكثر إجرامًا ، والجميع يعرف عملهم.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 5, 2024 الساعة 1:24 م

      ولا تنسى أيضا السي أي ايه الأمريكية يا عينيا

  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 11:16 ص

    مشكلة إيران يا حيران أنها تهدد وتتوعد منذ مقتل قاسم سليماني أي منذ 4 سنوات وهي لم تفعل شيئا إلا الثرثرة والكلام بلا أفعال 🇵🇸✌️

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