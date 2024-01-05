قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لضحايا تفجيريْ مرقد سليماني

إيران: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية قبل يومين.

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان يوم الأربعاء، أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته طائرة مسيرة أمريكية في العراق عام 2020.

وقال تنظيم الدولة أمس الخميس، إن اثنين من أعضائه فجرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وقال سلامي في مراسم تشييع الجثامين في إشارة إلى تنظيم الدولة: “سنجدكم أينما كنتم”.

(رويترز)