قائد الحرس الثوري: قوة إيران لم تتقلص بعد سقوط الأسد في سوريا

طهران: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسين سلامي، القائد العام لقوات الحرس الثوري قوله اليوم الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية لم تضعف بعد سقوط حليفها بشار الأسد في سوريا.

وأضافت وسائل الإعلام أن سلامي قال في جلسة مغلقة لأعضاء البرلمان “لم نضعف ولم تتقلص قوة إيران”.

وساندت إيران وروسيا حكم الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 بالدعم العسكري والرجال والقوة الجوية. ونشرت طهران الحرس الثوري في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة والحفاظ على “محور المقاومة” في مواجهة إسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقال سلامي في الجلسة التي عقدت لبحث أحدث التطورات في سوريا: “إسقاط النظام الصهيوني (إسرائيل) ليس خارج قائمة الأولويات”.

وأوضح أنه لم تتبق أي قوات إيرانية في سوريا.

وبعد سقوط الأسد، دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى حوار وطني لتشكيل حكومة تمثل جميع شرائح المجتمع السوري.

ودعت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء إلى “احترام وحدة الأراضي السورية”، قائلة إن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره بنفسه.

(رويترز)