قائد الحرس الثوري يحذر إسرائيل من “عواقب مريرة” بعد هجومها على إيران 

طهران: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إسرائيل بـ”عواقب مريرة” بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية السبت.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سلامي قوله، اليوم الإثنين، إن إسرائيل “فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة” من خلال ضرباتها التي وصفها بأنها “سوء تقدير وعجز” محذرا الدولة العبرية من “عواقب مريرة لا توصف”.

بدوره، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران “سترد بحزم وفاعلية” على الضربات التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية في نهاية الأسبوع.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحافي: “إننا نستخدم كل الوسائل المتوافرة للرد بحزم وفاعلية على عدوان الكيان الصهيوني”.

وأضاف: “طبيعة ردنا ستعتمد على طبيعة الهجوم”.

وتسبّبت الضربات الإسرائيلية بمقتل أربعة جنود إيرانيين على الأقل، بحسب الجيش الإيراني. وذكرت وكالتا أنباء إيرانيتان الإثنين أن مدنيا قتل بالضربات الجوية أيضا.

وقالت وكالة “فارس” إنه تم “تشييع الشهيد الله وردي رحيمبور، وهو مدني قتل قرب طهران خلال هجوم الكيان الصهيوني الأخير”.

وأكدت وكالة “تسنيم” للأنباء مقتل رحيمبور، قائلة إنه كان “حارس أمن في شركة” ويعيش في مدينة نسيمشهر جنوب غرب طهران.

وقللت وسائل الإعلام الإيرانية من أهمية الضربة الإسرائيلية مستشهدة بمحللين أشاروا إلى أن الجمهورية الإسلامية تتحفظ على مزيد من التصعيد.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد، إنه ينبغي عدم “التضخيم ولا التقليل” من الضربات الإسرائيلية التي قتل فيها أربعة جنود إيرانيين، معتبرا أيضا أنها “سوء تقدير” من جانب الدولة العبرية.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: “نحن لا نسعى للحرب لكننا سندافع عن حقوق أمتنا وبلدنا”، مضيفا: “سنعطي ردا مناسبا لعدوان الكيان الصهيوني”.

والأحد أيضا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تملك “حق الرد” مشددا على أن طهران “تلقت إشارات” قبل ساعات على ضربة إسرائيل.

(وكالات)