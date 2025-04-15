قائد “الدعم السريع” يعلن قيام حكومة موازية في السودان تمثّل “الوجه الحقيقي” للبلاد

الخرطوم: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي على تلغرام “قيام حكومة السلام والوحدة” مشيرا إلى أنها تمثّل “الوجه الحقيقي للسودان”، وذلك مع دخول الحرب في السودان الثلاثاء عامها الثالث.

وقال دقلو على تلغرام “نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة – تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان. مع جميع القوى المدنية والسياسية السودانية والجبهة الثورية السودانية والمجتمع المدني والمنظمات الانسانية والحركات الشبابية ولجان المقاومة، وقعنا ميثاقا سياسيا ودستورا انتقاليا تاريخيا لسودان جديد”.

(رويترز)