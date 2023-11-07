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قائد القوات الجوية الألمانية يتبرع بالدم في إسرائيل- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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القدس: تبرع قائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارز، الثلاثاء، بالدم خلال زيارة تضامن مع إسرائيل.
وقالت هيئة البث العبربة: “تبرع قائد القوات الجوية الألمانية الجنرال إنغو غيرهارز بالدم صباح الثلاثاء، في مستشفى شيبا وسط إسرائيل”.
ونشرت الهيئة الرسمية صورة للجنرال الألماني وهو يتبرع بالدم.
وكان قائد القوات الجوية الألمانية وصل، أمس الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة لم تعلن مدتها.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي على منصة “إكس”، الاثنين: “التقى الجنرال إنغو غيرهارز والوفد الألماني صباح اليوم، بقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار”.
وأضاف: “كجزء من الزيارة، تلقت إدارة القوات الجوية الألمانية مراجعة بشأن سير الصراع (في غزة) وأهدافه. علاوة على ذلك، تم شرح أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي مع التركيز على دعم القوات البرية”.
وتابع: “أعرب قائد القوات الجوية الألمانية عن دعمه لإسرائيل بشكل عام، وجيشها، وقواتها الجوية بشكل خاص، وأكد ثقته بسلاح الجو ودقة تصرفاته”.
وكانت ألمانيا أعلنت منذ بدء الحرب في7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعمها لإسرائيل.

(الأناضول)

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  1. يقول صحفي استقصائي:
    نوفمبر 7, 2023 الساعة 12:33 م

    لم يعد سرا ان طائرات مقاتلة المانية شاركت في قتل اطفال غزة و قصف المستشفيات ،

    رد

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