قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط يحذر من مخاطر “التعاون” بين روسيا وإيران

واشنطن- “القدس العربي”: قال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الأربعاء إن قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار محملة بالقنابل قد يجعل موسكو تساعد برنامج طهران على أن يصبح أكثر فتكا ، مما يزيد من المخاطر في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.

ووصف الجنرال ألكسوس غرينكويتش، رئيس القوات الجوية الأمريكية المركزية، الخطر المحتمل الذي يشكله “تعاون وتواطؤ” روسيا مع إيران بأنه يمتد من المجال الجوي فوق سوريا، بينما تهدد طهران السفن التجارية في مياه الخليج العربي.

وقال غرينكويتش للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأمريكية في أبو ظبي: “أنا قلق بشأن العلاقة المتنامية بين روسيا وإيران والطائرات بدون طيار التي يتم توريدها إلى روسيا”، وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس.

وأضاف ” من كان يعتقد أن الاتحاد الروسي سيحتاج إلى إيران للحصول على قدرات عسكرية؟.. هذا يعني أن روسيا تدين لإيران بشيء ما، أنا قلق بشأن مستوى التعاون الذي قد يحدث”.