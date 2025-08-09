قائد القوات الجوية الهندية: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية في مايو

نيودلهي: قال قائد القوات الجوية الهندية اليوم السبت إن الهند أسقطت خمس طائرات مقاتلة باكستانية وطائرة عسكرية أخرى خلال اشتباكات وقعت في مايو أيار، في أول تصريح من نوعه تصدره الهند بعد أسوأ نزاع عسكري لها منذ عقود مع جارتها باكستان.

ورفض وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف هذا التصريح، قائلا إن الهند لم تصب أو تدمر طائرة باكستانية واحدة.

وفي فعالية أقيمت في مدينة بنغالور جنوب الهند، قال قائد سلاح الجو الهندي المارشال إيه.بي سينغ إن معظم الطائرات الباكستانية جرى إسقاطها بواسطة نظام صواريخ سطح-جو روسي الصنع من طراز إس-400 تملكه الهند.

وأضاف أن بيانات التتبع الإلكتروني تؤكد تنفيذ هذه الضربات.

وقال “لدينا ما لا يقل عن خمس مقاتلات على الأقل تأكد إسقاطها وطائرة واحدة كبيرة”، مضيفا أن الطائرة الكبيرة، التي يمكن أن تكون طائرة استطلاع، أسقطت من مسافة 300 كيلومتر.

وتابع “هذه في الواقع أكبر عملية إسقاط سطح-جو مسجلة على الإطلاق”، مما أثار تصفيق الحشد الذي ضم ضباطا في القوات الجوية وبعضا من قدامى المحاربين ومسؤولين حكوميين.

ولم يذكر سينغ نوع الطائرات المقاتلة التي أسقطت، لكنه قال إن القصف الجوي أصاب أيضا طائرة استطلاع أخرى و”بضع مقاتلات من طراز إف-16″ كانت موجودة في حظائر الطائرات في قاعدتين جويتين في جنوب شرق باكستان.

واتهم وزير الدفاع الباكستاني الهند في منشور على إكس بعدم الصدق.

وقال “إذا كانت الحقيقة محل شك، فليفتح كلا الجانبين مخزونات طائراتهما للتحقيق المستقل، رغم أننا نشتبه في أن ذلك سيكشف الواقع الذي تسعى الهند لإخفائه”.

(رويترز)