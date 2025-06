قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل الوضع في سوريا- (تدوينة)

تل أبيب: بحث مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا، والاستعداد ضد التهديدات الاستراتيجية الأخرى.

وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس، كشفت “سنتكوم”، السبت، أن “الجنرال كوريلا زار إسرائيل، بدعوة من هاليفي، خلال الفترة الممتدة بين 11 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري”.

وجاءت زيارة قائد “سنتكوم” بعد زيارة أجراها للعاصمة اللبنانية بيروت، وبحث خلالها مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون تثبيت وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل.

ومنذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

أضافت “سنتكوم” أن “كوريلا ناقش خلال لقائه مع هاليفي، وكاتس، وقائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين، وقائد سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي تومار بار، مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع القائم في سوريا، والاستعداد ضد التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الأخرى”.

وقال كوريلا “إن زيارتي لإسرائيل، وكذلك الأردن وسوريا والعراق ولبنان على مدى الأيام الستة الماضية، عززت أهمية رؤية التحديات والفرص الحالية بشكل مباشر من خلال عيون شركائنا وقادتنا على الأرض وأفراد الخدمة”، حسب المصدر نفسه.

وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على أهمية “الحفاظ على شراكات قوية لمواجهة التهديدات الحالية، والمستقبلية للمنطقة”.

