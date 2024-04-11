قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل تل أبيب

القدس: أعلنت هيئة البث العبرية، الخميس، وصول قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل إريك كوريلا، إلى تل أبيب وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل.

وقالت الهيئة إن كوريلا “وصل اليوم الخميس إلى إسرائيل، في زيارة على خلفية مخاوف من هجوم إيراني على تل أبيب”.

وأضافت أنه سيلتقي خلال زيارته وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ومسؤولين عسكريين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تتحسب لرد إيراني على اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، في غارة جوية قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

والأربعاء، توعّد غالانت بكلمة أمام جنوده، بالرد على إيران “في أراضيها” إذا هاجمت إسرائيل، وفق ما نقلت عنه الهيئة.

وقال في تصريحه: “من يحاول الاعتداء علينا سيواجه دفاعا قويا، وبعد ذلك مباشرة ردا قويا على أراضيه”.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الجانبين أجروا سلسلة مشاورات على جميع المستويات في الأيام الأخيرة للتحضير لرد إيراني.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال إن إسرائيل ارتكبت خطأ عندما قتلت الجنرال محمد رضا زاهدي، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنف مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

(وكالات)