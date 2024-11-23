قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يزور إسرائيل للمرة الثانية في أقل من شهر

القدس: كشف الجيش الإسرائيلي أن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) الجنرال مايكل إريك كوريلا، زار إسرائيل أمس الجمعة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وذكر الجيش، في بيان السبت، “وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أمس إلى إسرائيل والتقى رئيس الأركان هرتسي هاليفي”.

وأضاف: “عقد رئيس الأركان (الإسرائيلي) وقائد القيادة المركزية تقييمًا مشتركًا للأوضاع بمشاركة رئيس هيئة العمليات وقائد المنطقة الشمالية، تمحور حول القضايا الأمنية الاستراتيجية مع التركيز على لبنان”.

ولم يبيّن الجيش مدة زيارة الجنرال الأمريكي إلى إسرائيل.

وهذه الزيارة الثانية لكوريلا إلى إسرائيل خلال أقل من شهر، حيث زارها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لبحث الاستعدادات للدفاع المشترك ضد أي هجوم إيراني محتمل.

وخلال الأشهر الماضية، زار كوريلا إسرائيل مرات عديدة، ضمن دعم قوي تقدمه لها واشنطن على المستويات العسكرية والمخابراتية والسياسية.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الولايات المتحدة نشرت في إسرائيل منظومة “ثاد” المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تحسبا لتهديدات إيران.

وقبل “ثاد” كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على 3 منظومات هي: “آرو” بعيدة المدى، و”مقلاع داود” متوسطة المدى، و”القبة الحديدية” قصيرة المدى.

وأخفقت المنظومات الثلاث في اعتراض كثير من صواريخ إيران خلال هجومها الانتقامي الأخير على إسرائيل بأكثر من 180 صاروخا مطلع أكتوبر الماضي.

(الأناضول)