قائد المنتخب المغربي رومان سايس ينضم لنادي السد القطري لموسمين

الدوحة -“القدس العربي”:

أعلن نادي السد القطري رسمياً ضم قائد المنتخب المغربي رومان سايس لموسمين حتى 2025. وذكر النادي في حسابه الرسمي أن مدافعه الجديد القادم من نادي بشكتاش التركي وقع على عقد انتقاله للفريق ليدعم صفوفه بعد مفاوضات مباشرة مع النادي التركي. ولعب سايس في الدوري الإنجليزي لفريق ولفرهامبتون قبل الانتقال إلى تركيا للعب في فريق بشكتاش.

رسمياً : المغربي رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 23/2024 #السد | #AlSadd pic.twitter.com/xyABKQRCak — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 24, 2023

وصرح رومان سايس لجمهور نادي عيال الذيب أنه سعيد لانضمامه لنادي السد القطري، وتمنى أن يقضي أوقاتاً ممتعة مع الفريق.

ونشرت صفحة نادي السد القطري في موقع تويتر صورة قائد أسود الأطلس مرتديا الزي الرسمي للنادي وملتقطاً صور سيلفي.

ويعد سايس قائد المنتخب المغربي في كأس العالم FIFA قطر 2022، وأحد أبرز اللاعبين الذي ساهموا في احتلال أسود الأطلس المركز الرابع خلال المونديال، وكادوا يبلغون نهائي البطولة لولا الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بأرمادة نجومه.

كما شارك رومان سايس في الانتصار الودي التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره البرازيلي خلال شهر مارس الماضي، الذي جرى في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وسيكون السد التجربة العربية الأولى للمغربي الذي بدأ مسيرته الكروية في فرنسا حيث ولد عام 1990 مع فالنس، كليرمون، لوهافر وأنجيه.

وكان نادي السد تعاقد مع الجناح الإكوادوري غونزالو بلاتا، الذي حل مكان البرازيلي جيوفاني هنريكي، الذي تعرض للإصابة التي ستبعده حتى نهاية الموسم 2023 / 2024، وذلك خلال مشاركته مع الفريق في المباراة الودية الأخيرة أمام الرجاء المغربي.

وسلط تقرير لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أحد أبرز لاعبي أسود الأطلس خلال تلك النسخة، وهو رومان سايس الذي يدافع عن قميص منتخب بلاده منذ 2012، وعاش فترات هبوط وصعود المغرب طوال هذه السنوات.

ورغم أن رومان لم يحصل على الكثير من الأضواء عكس غيره من اللاعبين، لكن دوره واضح في أرض الملعب في تنظيم صفوف الفريق.

أظهرت المغرب للجميع ماذا يحدث حين يتحد الكل على هدف وحلم واحد 🏆🇲🇦#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 15, 2022

شارك سايس ضمن تشكيلة المغرب بأمم أفريقيا 2017 في الغابون، والتي وصل فيها إلى ربع النهائي. وسجل هدفًا في مباراة توغو في دور المجموعات، وبات بعدها أحد العناصر الأساسية في التشكيلة. وبعد أن ثبت أقدامه في أوربا مع ولفرهامبتون، دخل قائمة المدرب هيرفي رينار في كأس العالم 2018، وشارك في مباراتي إسبانيا وإيران. ونال سايس بعد ذلك شارة القيادة في كأس أمم أفريقيا 2019،