 قائد المنتخب المغربي ينضم لنادي الشباب السعودي

إسطنبول: أعلن نادي الشباب السعودي، مساء الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي رومان سايس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من نادي السد القطري.

وكان قائد المنتخب المغربي قد انضم لصفوف السد القطري في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من بشيكتاش التركي.

وشارك اللاعب في بطولة الملك سلمان للأندية، إلا أنه واجه أزمة القيد محليا، لتجاوز ناديه العدد المسموح به من اللاعبين الأجانب، الأمر الذي كاد أن يجمد مشاركته مع الفريق في الموسم الحالي.

ويبلغ رومان سايس من العمر 33 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية في فرنسا عام 2010 مع نادي أولمبيك فالانس، ومن ثم انتقل إلى كليرمونت ولوهافر وأنجيه، ثم كانت المحطة الأهم في مسيرته مع وولفرهامبتون الإنكليزي ثم بشيكتاش التركي.

وعلى الصعيد الدولي، لعب رومان سايس 75 مباراة مع منتخب المغرب وسجل هدفين وشارك في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث تألق أسود الأطلس بحصولهم على المركز الرابع.

(الأناضول)