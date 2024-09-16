قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: جاهزون لاحتلال شريط أمني في لبنان

القدس: أوصى قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، أوري غوردين، باحتلال شريط أمني عازل في جنوب لبنان، مؤكدا الجاهزية لتنفيذ هذه الخطوة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” على موقعها الإلكتروني مساء الأحد: “أوصى قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين مؤخرا في مناقشات مغلقة، بالسماح للجيش باحتلال منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان لتصبح تحت السيطرة الإسرائيلية”.

وأفاد غوردين بأنه “تمت تهيئة الظروف التي تسمح للجيش بتنفيذ هذه الخطوة في وقت قصير”.

وأرجع ذلك إلى أن “العديد من أعضاء قوة الرضوان، وحدة النخبة في حزب الله، الذين تم نشرهم بالقرب من السياج الحدودي، قُتلوا خلال 11 شهرا من القتال أو فروا شمالا”، كما ادعى.

وقالت الصحيفة: “كما حدث نزوح كبير للمدنيين من قرى جنوب لبنان، إذ تشير تقديرات بأن حوالي 20% فقط من السكان الذين عاشوا هناك عشية 7 أكتوبر لا يزالوا موجودين في الجنوب”.

واعتبرت أن “مثل هذا الانخفاض في عدد السكان سيمّكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ مثل هذه المناورة (العملية البرية) بطريقة أبسط وأسرع”.

والأحد، نزح نحو 150 سورياً من مخيمات في سهل بلدة الوزاني اللبنانية قرب الحدود من إسرائيل، عقب إلقاء طائرات إسرائيلية منشورات تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة.

وفي ما يبدو بالون اختبار، وفق مراقبين، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق بشأن إلقاء المنشورات، مدعيا أنها “مبادرة خاصة” من أحد الألوية وأن قيادة الجيش لم توافق عليها.

اتفاق مع “حزب الله”

و”الهدف من خطوة احتلال الشريط الأمني هو إزالة التهديد وإبعاد قوات حزب الله حتى لا تشكل تهديدا لسكان الشمال (في إسرائيل)”، حسب الصحيفة.

وأضافت أنها تهدف أيضا إلى “كسب النفوذ للتوصل إلى اتفاق دائم، حيث سيكون لدى حزب الله الدافع للتوصل إلى اتفاق لإبعاد الجيش الإسرائيلي”.

وادعت وجود “تفاهم متزايد في المستوى السياسي (الحكومة) بأنه في ظل فشل الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله، فلا خيار سوى عمل عسكري كبير لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم”.

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مساء الأحد، أن فرص التوصل إلى تسوية تنهي المواجهات مع لبنان “تتلاشى”.

وصباح الإثنين، وصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، لإجراء محادثات تهدف إلى منع حرب واسعة مع لبنان.

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الاثنين، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت بشأن لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الماضية أن غالانت يعارض شن حرب في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق.

(الأناضول)