قائد اليونيفيل يحذّر من ارتفاع وتيرة التصعيد في جنوب لبنان

بيروت: حذّر رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أرولدو لاثارو الثلاثاء من ارتفاع حدّة التصعيد في جنوب لبنان، حيث تدور مواجهات يومية بين حزب الله وإسرائيل على وقع الحرب في قطاع غزة.

وقال لاثارو، الذي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، “أعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقاً وأكثر حدّة”.

وأوضح أن “أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك”.

وخلال الأسابيع الماضية، طالت قذائف مقار ومراكز لقوة اليونيفيل جراء التصعيد المستمر.

وأعلنت اليونيفيل الأحد إصابة أحد عناصرها برصاصة من دون أن توضح ملابسات الحادثة وما إذا كانت ناتجة من التصعيد. كما أصيب عنصر آخر بجروح في 29 تشرين الأول/أكتوبر جراء قصف قرب قرية حولا الحدودية، بعد ساعات من إصابة المقر العام للقوة بقذيفة.

وبدأ التصعيد في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنته الأخيرة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويقصف حزب الله ومجموعات أخرى مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان بشكل يومي. وتردّ اسرائيل بقصف قرى وبلدات حدودية وتقول إنها تستهدف تحركات ومنشآت لحزب الله.

ومنذ بدء التصعيد، استشهد 88 شخصاً في لبنان، بينهم 65 مقاتلاً من حزب الله وعشرة مدنيين.

ونعى حزب الله كذلك سبعة من مقاتليه قضوا بضربة إسرائيلية في سوريا.

وأحصت إسرائيل من جهتها مقتل ستة عسكريين وثلاثة مدنيين منذ بدء التصعيد.

وحذرت دول غربية عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة، من خطورة توسع الحرب في غزة إلى لبنان.

ودعت واشنطن إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل. وليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية.

وقال لاثارو الثلاثاء إن “القرار الرقم 1701 يواجه تحدياً في الوقت الراهن، لكن مبادئه المتعلّقة بالأمن والاستقرار والتوصّل إلى حلّ طويل الأمد تظلّ صالحة”.

وشدد على دور قوة اليونفيل في “إيصال الرسائل الحاسمة للحدّ من التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، بهدف تجنّب أي تصعيد غير مبرر”.

وأعلن حزب الله الثلاثاء عن استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن قصف إسرائيلي طال بلدات عدة ومحيطها في جنوب لبنان.

(وكالات)