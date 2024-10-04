قائد بالحرس الثوري: إيران ستستهدف منشآت طاقة وغاز إسرائيلية إذا تعرضت لهجوم

طهران: نقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (إس.إن.إن) اليوم الجمعة عن علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري القول إن إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا شنت إسرائيل هجوما على الجمهورية الإسلامية.

وقال فدوي “إذا ارتكب المحتلون مثل هذا الخطأ فإننا سنستهدف كل مصادر الطاقة والمنشآت وكل المصافي وحقول الغاز”.

(رويترز)