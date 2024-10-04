سياسة | دولي | إيران

قائد بالحرس الثوري: إيران ستستهدف منشآت طاقة وغاز إسرائيلية إذا تعرضت لهجوم

4 - أكتوبر - 2024

علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري

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طهران:  نقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (إس.إن.إن) اليوم الجمعة عن علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري القول إن إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا شنت إسرائيل هجوما على الجمهورية الإسلامية.

وقال فدوي “إذا ارتكب المحتلون مثل هذا الخطأ فإننا سنستهدف كل مصادر الطاقة والمنشآت وكل المصافي وحقول الغاز”.

(رويترز) 

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  1. يقول مراقب:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 6:30 م

    انها حرب اعلاميه ،قليل الفائده من كثرة البربروندا ،،، كثير الفائدة من قلة البربروبندا ، لكن الملاحظ ان إسرائيل بسلاحها الجوى تضرب يمينا وشمالا وشرقا وغربا،،،، غزه. والضفه والضاحية والحديده وسوريا ، وتتوعد ايران ؟

    رد

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