قائد بالحرس الثوري: الوجود الإسرائيلي في الإمارات تهديد لإيران

دبي: ذكر قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء أن الوجود الإسرائيلي في دولة الإمارات يمثل تهديدا لطهران وأنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة.

وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيل على هجوم جوي أدى إلى مقتل اثنين من كبار قادة الجيش وخمسة مستشارين عسكريين آخرين في مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مما زاد من خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني قوله “إذا تعرضنا للاستهداف فإننا نرد، لكننا أيضا لسنا متسرعين في انتقامنا”.

وقال تنكسيري “بإمكاننا إغلاق مضيق هرمز لكننا لم نفعل. ولكن إذا أزعجنا العدو، فسنعيد النظر في سياساتنا”.

ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك النفط عالميا. وأظهرت بيانات فورتيكسا للتحليلات النفطية أن 20.5 مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية مرت عبر هرمز في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول 2023.

وأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 عاما بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في 2020، وذلك رغم أن أبوظبي لديها أيضا علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية مع طهران.

وأضاف قائد بحرية الحرس الثوري “نعلم أن الصهاينة لم يأتوا إلى الإمارات لأغراض اقتصادية وإنما للعمل الأمني والعسكري. وهذا تهديد لنا وينبغي ألا يحدث”.

(وكالات)