قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي: نخوض في غزة حربا معقدة وصعبة ومكلفة

تل أبيب: قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، الثلاثاء، إن الجيش يخوض حربا “معقدة وصعبة ومكلفة” ضد حركة “حماس” في قطاع غزة.

حديث فينكلمان جاء خلال مؤتمر صحافي بالقرب من دبابة في منطقة غير محددة على حدود غزة،.

وقتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

وأضاف فينكلمان: “للمرة الأولى منذ عقود، يقاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلب مدينة غزة”.

وحتى الساعة 14:30 “ت.غ” لم تعقب كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، على تصريح القائد الإسرائيلي.

لكن الكتائب أعلنت، منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها تصدت مرارا لمحاولات توغل وألحقت خسائر بشرية وأضرار مادية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع فينكلمان: “قبل شهر، هاجمتنا حماس وأصابتنا بإصابات خطيرة. في ذلك اليوم الرهيب، فشلنا في مهمتنا.. وهذه الأحداث الصعبة أحرقتني كثيرا”.

وفي 7 أكتوبر الماضي، أطلقت “حماس” هجوم “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل؛ ردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة”.

وأردف فينكلمان: “ومنذ ذلك الحين بدت الحرب وأهدافها واضحة: تفكيك حماس وتهيئة الظروف لعودة المختطفين إلى ديارهم”.

وشدد على أنها “حرب معقدة وصعبة، وللأسف لها تكاليفها أيضا”.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، بالإضافة إلى استشهاد 163 فلسطينيا واعتقال 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع سلطات الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.

(وكالات)