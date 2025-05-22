قائد توتنهام يعتبر نفسه من أساطير النادي بعد الفوز بالدوري الأوروبي

لندن: قال سون هيونغ-مين، قائد توتنهام هوتسبير، إنه شعر أخيرا بأنه من أساطير النادي بعد أن قاد الفريق إلى أول ألقابه منذ 17 عاما بالفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي أمس الأربعاء.

وقال الكوري الجنوبي الذي يلعب في توتنهام منذ عقد، لشبكة تي.إن.تي الرياضية: “أصبحت أسطورة. لم لا؟ اليوم فقط”.

وأضاف: “طوال 17 عاما لم يفعلها أحد. فعلتها الليلة مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين. نعم اليوم هو اليوم الموعود. ربما اليوم سأقول إنني أسطورة من أساطير هذا النادي”.

وتابع: “أنا في قمة السعادة. هذا ما كنت أحلم به وتحقق الليلة… أنا أسعد رجل في العالم”.

وقال سون إنه لم يشك قط في قدرة توتنهام على الفوز بالدوري الأوروبي رغم الموسم السيئ في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ يحتل المركز 17 قبل مباراة واحدة فقط من نهاية الموسم.

وقال اللاعب (32 عاما) للموقع الرسمي للنادي: “خضنا بعض المباريات الصعبة، لكنني كنت أؤمن دائما بقدرتنا على الفوز بهذه البطولة… الفضل في ذلك يعود لجميع اللاعبين. كانوا رائعين منذ البداية”.

وأضاف: “سجلت أول هدف في ملعب (توتنهام هوتسبير الجديد) وأرتدي شارة قيادة هذا الفريق. فزت بالدوري الأوروبي… خلال 10 سنوات، قمت بأشياء مميزة لن أنساها ما حييت”.

(رويترز)