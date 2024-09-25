قائد توتنهام ينفي وجود مشكلة مع زميله بينتانكور رغم تصريحاته العنصرية المزعومة

لندن: أعرب سون هيونغ مين قائد فريق توتنهام هوتسبير عن “حبه” لزميله في الفريق رودريغو بينتانكور، رغم تصريحات لاعب خط الوسط الأوروغوياني العنصرية المزعومة عن زميله الكوري الجنوبي في الفريق اللندني.

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات للاعب يوفنتوس الإيطالي السابق يوم الخميس الماضي بارتكابه سلوكا غير لائق خلال مقابلة إعلامية.

وخلال المقطع الذي نشر في حزيران/يونيو الماضي، طلب مقدم برنامج في القناة العاشرة بأوراغواي من بينتانكور 27/ عاما/ إظهار قميص أحد لاعبي توتنهام، ليرد اللاعب قائلا: “قميص سوني؟ ربما يكون هذا هو قميص ابن عم سوني أيضا لأنهم جميعا متشابهون”.

وبينما أسرع بينتانكور في تقديم اعتذاره، نظرا لكونه “انتهاكا مشددا للوائح”، فقد يتم إيقافه من ست إلى 12 مباراة محلية، وفقا لوكالة أنباء (بي أيه) البريطانية.

وقال سون، اليوم الأربعاء، قبل مباراة لقاء الفريق ضد ضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني، غدا الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي “في الوقت الحالي، وبسبب إجراءات اتحاد الكرة الإنكليزي، لا يمكنني قول الكثير عن ذلك”.

واستدرك سون “لكنني أحب رودريغو. لدينا الكثير من الذكريات الجميلة، بدأنا اللعب معا عندما انضم (في كانون الثاني/يناير 2022)”.

أضاف نجم منتخب كوريا الجنوبية “لقد كان يعلم ما قام به. لقد اعتذر مباشرة بعد ذلك عندما كنا في إجازة. كنت في المنزل. لم أكن أدرك حتى ما كان يحدث. لقد بعث لي رسالة طويلة ويمكنك أن تشعر أنها كانت آتية من قلبه”.

وأوضح سون في تصريحاته، التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “عندما عدنا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، شعر بالأسف الشديد وكاد يبكي عندما اعتذر علنا وبشكل شخصي لي أيضا. لقد شعر أنه آسف حقا. نحن جميعا بشر ونرتكب الأخطاء ونتعلم منها”.

وأتم سون تصريحاته قائلا “إنني أحب رودريغو. إنه يعلم أنه ارتكب خطأ ولكن ليس لدي أي مشكلة معه على الإطلاق. نحن نمضي قدما كزميلين في الفريق وصديق وكأخ”.

(د ب أ)