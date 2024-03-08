قائد جيش الاحتلال يوعز بالتخطيط لتوغل بري محتمل في لبنان 

القدس: قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، أوعز إلى العميد (احتياط) شيكو تامير، الذي صاغ خطة التوغل إلى غزة، بـ”إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان”.

وأضافت القناة أنه “بسبب احتمال اندلاع حرب عامة في الشمال، يقوم الجيش الإسرائيلي بإعداد خيار عملية برية في لبنان، وقد كلف رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي العميد شيكو تامير بصياغة خطة لبدء مناورة برية ضد حزب الله”.

وأشارت إلى أن “لدى تامير خبرة كبيرة في القطاع الشمالي، عندما كان في منصبه الأخير نائبا لقائد الفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي”.

وقالت: “سيقوم تامير بوضع عدد من مخططات التوغل ذات النطاقات المختلفة، بما في ذلك الدخول المحدود، والذي يهدف إلى دفع حزب الله إلى مسافة ثمانية إلى عشرة كيلومترات من الحدود”.

وأضافت: “يأخذ التخطيط بعين الاعتبار تطبيق الدروس العملياتية المستفادة من القتال في قطاع غزة”.

وتابعت القناة: “أوضح الجيش الإسرائيلي أن الشائعات القائلة بأن 15 مارس/ آذار هو الموعد لعملية عسكرية إسرائيلية ضد حزب الله في حال استمر إطلاق النار غير صحيحة”.

(الأناضول)