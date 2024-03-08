قائد جيش الاحتلال يوعز بالتخطيط لتوغل بري محتمل في لبنان 

القدس: قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، أوعز إلى العميد (احتياط) شيكو تامير، الذي صاغ خطة التوغل إلى غزة، بـ”إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان”.
وأضافت القناة أنه “بسبب احتمال اندلاع حرب عامة في الشمال، يقوم الجيش الإسرائيلي بإعداد خيار عملية برية في لبنان، وقد كلف رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي العميد شيكو تامير بصياغة خطة لبدء مناورة برية ضد حزب الله”.
وأشارت إلى أن “لدى تامير خبرة كبيرة في القطاع الشمالي، عندما كان في منصبه الأخير نائبا لقائد الفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي”.
وقالت: “سيقوم تامير بوضع عدد من مخططات التوغل ذات النطاقات المختلفة، بما في ذلك الدخول المحدود، والذي يهدف إلى دفع حزب الله إلى مسافة ثمانية إلى عشرة كيلومترات من الحدود”.
وأضافت: “يأخذ التخطيط بعين الاعتبار تطبيق الدروس العملياتية المستفادة من القتال في قطاع غزة”.
وتابعت القناة: “أوضح الجيش الإسرائيلي أن الشائعات القائلة بأن 15 مارس/ آذار هو الموعد لعملية عسكرية إسرائيلية ضد حزب الله في حال استمر إطلاق النار غير صحيحة”.
(الأناضول)
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شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي هزم في غزة العزة يريد أن يكرر الهزيمة النكراء أمام أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار الشجعان الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀👹🚀