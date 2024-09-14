قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: علينا الخروج من غزة في أسرع وقت

قال قائد عسكري سابق بالجيش الإسرائيلي إن بلاده عالقة في قطاع غزة وتنزف هناك، داعيا إياها “للخروج منه في أسرع وقت ممكن”.
جاء ذلك في مقال للرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء يسرائيل زيف، نشره السبت، على موقع القناة (12) العبرية الخاصة.
واعتبر زيف، وهو أيضا قائد سابق لـ “فرقة غزة” بالجيش الإسرائيلي، أن الحرب على غزة “أصبحت في حد ذاتها الهدف الذي يشكل مصدر استقرار لنتنياهو وحكومته”.
ويرى إسرائيليون أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، وتعطيل محاكمته في تهم تتعلق بالفساد منذ 2019، ويمكن أن تزج به في السجن، فضلا عن اتهامات تطاله بالإخفاق في منع عملية 7 أكتوبر، واتهامات على المستوى الدولي بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين بغزة.
وقال زيف: “في الشهر الثاني عشر من أطول حرب وأكثرها إنهاكا في تاريخنا، تجد دولة إسرائيل نفسها عالقة في دوامة أمنية، حيث تتوالى الأحداث وتتبعها ردود الفعل بلا نهاية في جميع الساحات المحيطة بنا”.
وأضاف: “من الناحية الأمنية، فإن وضعنا ليس فقط لا يتحسن، بل يزداد تعقيدا، ومن ناحية أخرى لا يوجد أفق يشير إلى نهاية الحرب أو حتى اتجاه لحل الوضع”.
وشدد “زيف” على أن إسرائيل في غزة “عالقة وتنزف”.
وأشار إلى أن الحرب التي “كان من الممكن أن تنتهي قبل نصف عام عندما “باع” نتنياهو للجمهور شعار “نحن على بعد خطوة من النصر”، قد بدت بلا نهاية.
ومضى بقوله: “الجهد الرئيسي الذي يبذله الجيش الإسرائيلي اليوم هو كبح انتعاش حماس، التي تواصل السيطرة على القطاع”.
(الأناضول)
غزة مقبرة الغزات……
اللهم آمين
أكثر من أربعين ألف شهيد منذ بدء العدوان. ناهيك بقرابة عشرة آلاف شهيد لم يتم تدوينهم رسمياً، لأن جثثهم ما زالت تحت الركام، فضلاً عن 92 ألف جريح وأكثر الجرحى سيلحقون بالشهداء لفداحة إصاباتهم. الله يعينا ويساعدنا على هذه المصيبة إنه الاحتيال ولا مبرر له. إنه الذهول من وحشية الإنسان. خافوا من الله عز وجل
غزة فخر العرب.
صلوات على محمد وال محمد
عاجلا أو آجلا سوف ترحلون من غزة بل من فلسطين المحتلة ، غزة مقبرة الغزاة والسفاحين امثالكم
ألكل ألإسرائيلى يعرف كيف وصل ألنتن ياهو إلى سدة ألحكم.. لولا موافقة ألمتطرفان بن غفير وسموتريتش، لما إستطاع نتنياهو تأليف ألوزارة ولدخل ألسجن بتهم عديدة. لكل هذا وذاك ألنتن يستجيب لكل ما يأمران به هذا ألمجنونان أللذان يحلمان بإقامة إسرائيل ألعظمى!!! هذا لن يتحقق لهما ولا لكل أعداء فلسطين وستعود فلسطين عربية رافعة أعلامها بقيادة أبو إبراهيم ألسنوار ألقائد ألفذ ألمصون من قبل ألله جلت قدرته.. قولوا آميييييييييييييييين.