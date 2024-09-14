قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: علينا الخروج من غزة في أسرع وقت

قال قائد عسكري سابق بالجيش الإسرائيلي إن بلاده عالقة في قطاع غزة وتنزف هناك، داعيا إياها “للخروج منه في أسرع وقت ممكن”.

جاء ذلك في مقال للرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء يسرائيل زيف، نشره السبت، على موقع القناة (12) العبرية الخاصة.

واعتبر زيف، وهو أيضا قائد سابق لـ “فرقة غزة” بالجيش الإسرائيلي، أن الحرب على غزة “أصبحت في حد ذاتها الهدف الذي يشكل مصدر استقرار لنتنياهو وحكومته”.

ويرى إسرائيليون أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، وتعطيل محاكمته في تهم تتعلق بالفساد منذ 2019، ويمكن أن تزج به في السجن، فضلا عن اتهامات تطاله بالإخفاق في منع عملية 7 أكتوبر، واتهامات على المستوى الدولي بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين بغزة.

وقال زيف: “في الشهر الثاني عشر من أطول حرب وأكثرها إنهاكا في تاريخنا، تجد دولة إسرائيل نفسها عالقة في دوامة أمنية، حيث تتوالى الأحداث وتتبعها ردود الفعل بلا نهاية في جميع الساحات المحيطة بنا”.

وأضاف: “من الناحية الأمنية، فإن وضعنا ليس فقط لا يتحسن، بل يزداد تعقيدا، ومن ناحية أخرى لا يوجد أفق يشير إلى نهاية الحرب أو حتى اتجاه لحل الوضع”.

وشدد “زيف” على أن إسرائيل في غزة “عالقة وتنزف”.

وأشار إلى أن الحرب التي “كان من الممكن أن تنتهي قبل نصف عام عندما “باع” نتنياهو للجمهور شعار “نحن على بعد خطوة من النصر”، قد بدت بلا نهاية.

ومضى بقوله: “الجهد الرئيسي الذي يبذله الجيش الإسرائيلي اليوم هو كبح انتعاش حماس، التي تواصل السيطرة على القطاع”.

(الأناضول)