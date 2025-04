قائد سابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي: نتنياهو يهدد أمن الدولة ويجب إخضاعه أو أسره- (فيديو)

القدس: وصف الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “عدو يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل ويجب إخضاعه أو أسره”، فيما رد حزب “الليكود” ذلك التصريح بأنه تحريض خطير يشجع دعوات اليسار المتطرف لاغتياله.

وقال حالوتس للقناة 12 الإسرائيلية، الأحد، متحدثا عن “عدو يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، واسمه بنيامين نتنياهو“.

وعندما سأله المذيع: “ألا تعتقد أنك تستخدم مصطلحات قاسية جدًا؟ لأنني أعلم أن العدو يجب القضاء عليه”، أجاب حالوتس: “لا لا يجب إخضاع العدو – وليس القضاء عليه – أو أسره”.

حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو، ردّ بغضب وفوقية على تصريحات حالوتس، معتبرا أنها تحرض على اغتيال رئيس الوزراء اليميني.

وقال الليكود في منشور على إكس: “حالوتس رئيس الأركان الأكثر فشلاً بتاريخ الجيش الإسرائيلي يصف رئيس الوزراء بأنه عدو يجب أسره”.

وأضاف: “هذه ليست حرية التعبير، هذا تحريض خطير ضد الديمقراطية، ويشجع دعوات اليسار المتطرف لاغتيال رئيس الوزراء”.

وتابع: “حالوتس لا يمثل الجيش الإسرائيلي ولا الجمهور ولا القيم التي تقوم عليها الديمقراطية، بل يمثل حفنة من المتقاعدين الفوضويين والسمينين وغير المهمّين الذين يخضعون لإملاءات العدو”، على حد تعبيره.

\

‘Benjamin Netanyahu is an adversary who must be subdued and taken captive’ — former IDF Chief of General Staff Dan Halutz

‘He has declared war on the state of Israel’

Even the Israeli host was left speechless

RT pic.twitter.com/aDKrnDaNXz

— Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) April 14, 2025