قائد سلاح الجو الأمريكي يعتزم التقاعد قبل انتهاء ولايته

واشنطن: أعلن سلاح الجو الأمريكي الإثنين أنّ قائده الجنرال ديفيد ألفين سيتقاعد في منتصف فترة ولايته التي كان من المفترض أن تستمر أربع سنوات.

وقال السلاح في بيان إنّ الجنرال ألفين “أعلن عن نيّته التنحّي في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر أو قرابة هذا التاريخ”.

وأضاف البيان أنّ الجنرال ألفين “سيستمرّ في الخدمة كرئيس للأركان إلى أن يتمّ تأكيد بديل له، ممّا سيتيح الوقت لانتقال سلس للقيادة”.

ولم يتّضح في الحال سبب هذا التقاعد المبكر.

ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير، دُفع العديد من كبار قادة الجيش الأمريكي إلى الاستقالة.

وفي شباط/ فبراير، أقال ترامب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز “سي كيو” براون من دون أيّ تبرير. كما تمّ الاستغناء عن خدمات قائدي البحرية وخفر السواحل، ورئيس وكالة الأمن القومي، ونائب رئيس أركان القوات الجوية، وأميرال معتمد لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وثلاثة من كبار محامي القضاء العسكري.

ويرأس الجنرال ألفين هيئة أركان القوات الجوية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 في ولاية كان يفترض أن تستمرّ أربع سنوات.

ويؤكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أنّ ترامب يعيّن المسؤولين العسكريين الذين يثق فيهم، لكنّ المعارضة الديمقراطية تخشى من أن تؤدي خياراته هذه إلى تسييس الجيش.

