قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم على اليمن موجه لكل الشرق الأوسط

تل أبيب: اعتبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومار بار، أن الهجوم الذي شنته قواته على اليمن السبت الماضي، كان موجهًا لكل الشرق الأوسط، و”حزب الله” وإيران.

جاء ذلك في حديث له، الأربعاء، مع رؤساء سلطات محلية في قاعدة “رمات دافيد” الجوية شمال إلأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس.

ونقل بيان الجيش عن بار قوله: “نحن مستعدون للحرب، المسؤولية الملقاة على سلاح الجو هي لتنفيذ جميع الخطط العملياتية كاملة، سنعمل كقبضة قاضية وحاسمة بقدر المستطاع في مواجهة عدو نعرفه ونعلم به، وستكون هناك مفاجآت”.

وأضاف بار: “من كان عنوان الهجوم الذي استهدف الحوثيين؟ كان موجهًا لكل الشرق الأوسط، أيضًا لحزب الله ولإيران”.

وتابع: “وفي هذا السياق أقول لكم إنه طوال الحرب حافظنا ونحافظ على قدرة تسمح لنا إذا اندلعت الحرب في الشمال (“حزب الله” في لبنان) ومع إيران، فنحن جاهزون لها”.

والجمعة أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن مسيرة مفخخة استهدفت تل أبيب، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10، وفق تل أبيب.

وردا على الهجوم شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي السبت، غارات على ميناء الحديدة غرب اليمن، وخزانات الوقود به، إضافة لمحطة كهرباء رئيسية بالمحافظة ذاتها، ما أسفر عن 9 شهداء و83 جريحا، بحسب جماعة الحوثي المسيطرة على المحافظة.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأهدافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(وكالات)