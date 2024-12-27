قائد سلاح الجو الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار: حزب الله يحاول استرداد مكانته   

تل أبيب: علق قائد سلاح الجو الإسرائيلي ميجور جنرال تومر بار على وقف إطلاق النار مع حزب الله اليوم الجمعة، قائلا “إنهم يحاول استرداد مكانته واختبار كيف سننفذ بصرامة هذه التفاهمات. ولا يجب التهاون مع هذا”، بحسب صحيفة يديعوت الإسرائيلية.
وأضاف “هذا الصباح، ضربنا سبعة معابر على طول الحدود السورية اللبنانية. نفهم أنهم يحاولون اختبارنا وتهريب أسلحة مجددا”.
يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وينص الاتفاق أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية التي غزت في أول أكتوبر/تشرين الأول جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله، في غضون 60 يوما من سريان الاتفاق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي. وقدم لبنان شكاوى لمجلس الأمن الدولي على خلفية هذه الخروقات.
(د ب أ)
اسرائيل أول من يُدرك ان ( انتصارها ) هو غير حقيقي وأن حربها مع حماس وحزب الله قد فتح عليها ابواب جهنم . لم نسمع ان سكان شمال فلسطين عادوا لبيوتهم وما زلنا نسمع كل يوم عن خسائر بحربها مع حماس وتقابل ذلك بقصف مدنيين . اسرائيل بدأت نهاية وجودها كموقع امبريالي غربي متقدم
حزب الله اللبناني الشرفاء الأحرار الشجعان الذين قصفوا تل أبيب يا حبيب لن ينزلوا الراية حتى يبلغوا الغاية بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️☹️☝️🚀🐒🔥💣