قائد شرطة: سبب وفاة الممثل  جين هاكمان وزوجته لايزال غير معروف

سانتا في، نيو مكسيكو: قالت السلطات التي تحقق في وفاة الممثل الأمريكي جين هاكمان الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته يوم الجمعة إن الاختبارات أثبتت عدم تعرضهما للتسمم بأول أكسيد الكربون، وأن سبب الوفاة لا يزال غير معروف.
وقال أدين مندوزا، قائد شرطة مقاطعة “سانتا في” إنه تحدث مع طبيب من مكتب الطبيب الشرعي في نيو مكسيكو، وأشار إلى أنه قال إن اختبار أول أكسيد الكربون، كان سلبيا لكل من هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا.
ويبدو أن الزوجين كانا قد توفيا قبل أيام أو حتى قبل أسبوعين عندما عثر المحققون على جثتيهما أثناء تفتيش منزل الزوجين في سانتا في يوم الأربعاء.
وقال مندوزا في برنامج “توداي” على قناة “إن بي سي” يوم الجمعة إن المحققين يحاولون معرفة آخر مرة رآهما أو تحدث إليهما أحد.
(أ ب)