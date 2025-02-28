قائد شرطة: سبب وفاة الممثل  جين هاكمان وزوجته لايزال غير معروف

سانتا في، نيو مكسيكو: قالت السلطات التي تحقق في وفاة الممثل الأمريكي جين هاكمان الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته يوم الجمعة إن الاختبارات أثبتت عدم تعرضهما للتسمم بأول أكسيد الكربون، وأن سبب الوفاة لا يزال غير معروف.

وقال أدين مندوزا، قائد شرطة مقاطعة “سانتا في” إنه تحدث مع طبيب من مكتب الطبيب الشرعي في نيو مكسيكو، وأشار إلى أنه قال إن اختبار أول أكسيد الكربون، كان سلبيا لكل من هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا.

ويبدو أن الزوجين كانا قد توفيا قبل أيام أو حتى قبل أسبوعين عندما عثر المحققون على جثتيهما أثناء تفتيش منزل الزوجين في سانتا في يوم الأربعاء.

وقال مندوزا في برنامج “توداي” على قناة “إن بي سي” يوم الجمعة إن المحققين يحاولون معرفة آخر مرة رآهما أو تحدث إليهما أحد.

(أ ب)