قائد طائرة لوفتهانزا يرفض الهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي لهذا السبب

القدس: رفض قائد طائرة تابعة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، الخميس، في منتصف رحلة كانت متجهة إلى إسرائيل الهبوط في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “رفض قائد طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية في منتصف الرحلة الهبوط في مطار بن غوريون الدولي، لأن الطاقم لم يكن مستعداً للسفر إلى إسرائيل”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “هبطت الطائرة التي كانت متوجهة من ميونيخ إلى مطار بن غوريون في قبرص”.

وأضافت: “أبلغت شركة الطيران الركاب أن الطائرة ستهبط في قبرص لأسباب فنية، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كانت الرحلة ستتواصل إلى إسرائيل، لكن بعد مرور بعض الوقت على الأرض في لارنكا، أُعلن أن الطائرة ستعود إلى ألمانيا”.

وتابعت القناة: “تم إخبار الركاب أن بإمكانهم النزول في قبرص إذا رغبوا في ذلك، لكن أمتعتهم ستبقى على متن الطائرة وستعاد إلى ميونيخ”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “العديد من شركات الطيران مثل “دلتا” و”يونايتد” الأمريكيتين ألغت رحلاتها إلى مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بسبب التصعيد المتوقع عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

وأشارت إلى أن شركتي لوفتهانزا وفلاي دبي أعلنتا عن قرار مماثل.

(الأناضول)