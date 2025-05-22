قائد عسكري سابق: أوكرانيا لا يمكنها استعادة حدود ما بعد الاتحاد السوفيتي

كييف: نقل موقع إخباري أوكراني عن القائد العسكري السابق فاليري زالوجني القول يوم الخميس إن على أوكرانيا التخلى عن أي فكرة لاستعادة حدودها التي تأسست مع انهيار الحكم السوفيتي عام 1991، أو حتى تلك التي تعود لبداية الغزو الروسي الشامل عام 2022.

وكان زالوجني، الذي يشغل الآن منصب سفير أوكرانيا في لندن، قائدا للقوات المسلحة لبلاده حتى فبراير/ شباط 2024. وجرى إعفاؤه من منصبه العسكري بعد أشهر من تقارير ظلت تشير إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ولطالما دعا زيلينسكي وشخصيات أخرى إلى طرد القوات الروسية والعودة إلى حدود أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي عام 1991، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014.

ونقل موقع (آر.بي.كيه أوكرانيا) الإخباري عن زالوجني قوله لمنتدى في كييف “آمل ألا يكون هناك أشخاص في هذه القاعة لا يزالون يأملون في حدوث معجزة تجلب السلام لأوكرانيا وحدود عام 1991 أو 2022”.

وأضاف “رأيي الشخصي هو أن العدو لا تزال لديه الموارد والقوات والوسائل لشنّ ضربات على أراضينا ومحاولة القيام بعمليات هجومية محددة”.

وذكر زالوجني أن روسيا تخوض حرب استنزاف منذ عام، وأنه نظرا لقلة عدد القوات الأوكرانية وظروفها الاقتصادية الصعبة، فإن الأمل الوحيد هو الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.

(رويترز)