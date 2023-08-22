سياسة | دولي | روسيا

قائد فاغنر يظهر في مقطع فيديو جديد بعد شهرين من انتفاضته ضد الكرملين

منذ 32 دقيقة

قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين

حجم الخط
0

موسكو: ظهر قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو جديد على الإنترنت، بعد حوالي شهرين من انتفاضته القصيرة ضد الكرملين.

وتم تسجيل المقطع الذي تبلغ مدته 40 ثانية، والذي يظهر فيه بريغوجين بزي مموه ويحمل بندقية، في بلد أفريقي، حسبما ذكرت قناة “جراي زون” على تليغرام المقربة من فاغنر، مساء الاثنين.

ولم يكن هناك تأكيد على نحو مستقل لمقطع الفيديو ولا معلومات إضافية حول وقت أو مكان تصويره.

وقال بريغوجين في الفيديو: “نحن نعمل. درجة الحرارة أكثر من .50 كل شيء نحبه”.

وأضاف: “تقوم مجموعة فاغنر بأنشطة استطلاع وتفتيش، مما يجعل روسيا أكبر في جميع القارات وأفريقيا أكثر حرية. العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية. كابوس داعش والقاعدة ورجال العصابات الآخرين. نحن نستعين بأبطال حقيقيين ونواصل الوفاء بالمهام التي تم تحديدها والتي وعدنا بأننا سنفعلها”.

وكان مقاتلو بريغوجين يقومون بحملة إلى جانب الجيش الروسي النظامي لعدة أشهر في حرب موسكو في أوكرانيا، التي بدأت في شباط/ فبراير 2022.

وفي نهاية حزيران/ يونيو، حشد بريغوجين رجاله لمسيرة إلى موسكو بسبب الإحباط مما اعتبره عدم فعالية القيادة العسكرية الروسية، لكنه أوقفها بعد بضع ساعات بعد المفاوضات.

وبحسب ما تردد، وعد الكرملين بريغوجين بالحصانة من الملاحقة القضائية، وكان أحد شروط العفو هو رحيله إلى بيلاروس المجاورة. ومع ذلك، تردد أن بريغوجين ظهر مرة أخرى في روسيا على هامش قمة أفريقيا في سان بطرسبرغ في نهاية تموز/ يوليو.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك قلق من أن دولة النيجر الواقعة في غرب أفريقيا يمكن أن تقترب الآن من روسيا في أعقاب انقلاب عسكري في تموز/ يوليو، وهو ما قال بريغوجين إنه يرحب به.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إغلاق المجال الجوي لموسكو بعد هجمات طائرات مسيرة أوكرانية
منذ 4 ساعات
مقتل 13 عنصرا في هيئة تحرير الشام في غارات روسية على إدلب- (فيديوهات)
منذ 5 ساعات
روسيا وإيران تتفقان على زيادة التعاون العسكري
منذ 10 ساعات
وول ستريت جورنال: الإمارات استفادت من العقوبات على موسكو ومنحت الروس ملجأ للتجارة والاستثمار
منذ 15 ساعة

إشترك في قائمتنا البريدية