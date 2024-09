قائد فرقة تقاتل في غزة يوجه انتقادا نادرا للقيادة السياسية في إسرائيل- (فيديو)

انتقد قائد فرقة إسرائيلية تقاتل في غزة، الأربعاء، القيادة السياسية في إسرائيل، ودعاها إلى الاتحاد وأن تكون “جديرة بالجنود الذين قتلوا والذين ما زالوا يقاتلون”، ما أثار حفيظة قيادة الجيش التي استدعته للتوضيح.

وبث العميد دان غولدفوس، قائد الفرقة 98 العسكرية، مساء الأربعاء، كلمة متلفزة من داخل مستوطنة “بئيري” المحاذية لقطاع غزة.

وقال غولدفوس، في مستهل كلمته: “أريد في هذه المناسبة التوجه إلى قادتنا من كل الأطراف، وأتمنى أن يجدوا الوقت للاستماع إلى قلب محارب يقاتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول (..) ومنذ ذلك الوقت لم أتوقف عن إرسال المقاتلين والذهاب معهم نحو النار”.

قائد الفرقة التي تنتشر حاليا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تحدث عن الجدل الدائر حول المسؤولية عن الفشل في توقع هجوم حماس في 7 أكتوبر والتصدي له.

وتابع “لا تقلقوا، نحن رجال الجيش، القادة والجنود، تحملنا المسؤولية في الماضي، ونتحمل المسؤولية في الحاضر، وسنتحمل المسؤولية في المستقبل عن كل أعمالنا، فنحن لن نهرب من المسؤولية”.

وحتى اليوم يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر، على النقيض من زعماء سياسيين وقادة عسكريين.

ومضى غولدفوس بقوله: “نحني رؤوسنا في وجه فشلنا المدوي في 7 أكتوبر، لكننا في الوقت نفسه نواصل التقدم ونحقق العديد من الإنجازات في ساحة المعركة”، على حد قوله.

وتابع مخاطبا القادة السياسيين: “لكن يجب أن تكونوا جديرين بنا. يجب أن تكونوا جديرين بهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم، وجنود الاحتياط الذين لم يشغلهم من أي جانب كانوا، ويقاتلون جنبًا إلى جنب”.

وفي ختام كلمته، دعا الضابط، القادة السياسيين إلى أن يكونوا “متحدين لضمان عدم العودة إلى 6 أكتوبر، وأن كل الجهد لن يذهب هباء”.

