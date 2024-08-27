قائد في جيش الاحتلال يحث جنوده على ارتكاب إبادة في لبنان

القدس: كشفت ضابطة صحة نفسية بجيش الاحتلال، أن قائدا جديدا بلواء الإسكندروني حث جنوده على ارتكاب إبادة جماعية في لبنان.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، الإثنين، لضابطة الصحة النفسية في لواء الإسكندروني بالجيش، عدي إنجيرت، ما فجّر موجة ردود فعل في إسرائيل.

ومنذ مشاركتها ذلك عبر إكس، تم حجب منشورها، لكن نسخا منه ما زالت متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “غردت ضابطة الصحة العقلية في لواء الإسكندروني عدي إنجيرت، مساء الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن القائد الجديد باللواء العقيد موشيه بيسال، يتمنى أن يرتكب المقاتلون إبادة جماعية”.

وأضافت: “أرفقت إنجيرت مع التغريدة مقتطفا من ملف أرسله العقيد بيسال إلى الجنود، كتب فيه: ستصبح قرى لبنان مقفرة، وطرقاته بلا منفذ”.

ضابطة في لواء الكسندروني: "اللواء يتمنى على الجنود ارتكاب جرائم إبادة جماعية"

ترجمة :أمين خلف الله

كان العبرية"

غردت ضابطة الصحة النفسية في لواء ألكسندروني، عدي إنجيرت، مساء اليوم (الاثنين) على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) أن القائد الجديد للواء العقيد موشيه بيسال… pic.twitter.com/R6U9q9jRf4 — أمين خلف الله-Gaza Press (@Gazapres) August 26, 2024

وأشارت القناة “12” العبرية، الثلاثاء، إلى أن جنود لواء الإسكندروني أدّوا أكثر من 200 يوم من الخدمة الاحتياطية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول على الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن إنجيرت كتبت بعد تولي بيسال منصبه، أنه نشر رسالة إلى جنود اللواء قال فيها: “انضم قائد جديد إلى اللواء. بداية، أتمنى أن يرتكب المقاتلون إبادة جماعية”.

ولفتت القناة إلى أنه في منشور آخر، وصفت إنجريت الجنود من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنهم “طائفة من أكلة الموت”.

وأضافت: “ردا على ذلك، أرسل رئيس لجنة الدستور البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان، رسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس لجنة الخارجية والأمن، دعا فيها إلى إجراء تحقيق تأديبي واتخاذ إجراءات ضد إنجيرت”.

من جهته، كتب سموتريتش على منصة إكس، الثلاثاء: “هل هناك سبب لاستيقاظنا هذا الصباح دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي بعد أن هذه السيدة قد تم طردها من الجيش؟”.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حتى مساء الاثنين، تراجعا لافتا في الاشتباكات؛ حيث نفذت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا “محدودا” على بلدات بجنوب لبنان، فيما أعلن “حزب الله” شن هجوم وحيد على موقع عسكري إسرائيلي.

(الأناضول)